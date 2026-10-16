Torna a parlare di rifiuti e di decoro della città il capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Milazzo. Rafforzare il servizio di pulizia urbana attraverso lo scorrimento della graduatoria RAP e l’immissione in servizio di almeno 200 nuovi operatori ecologici. È la richiesta avanzata proprio da Milazzo che è anche componente della Commissione Bilancio, insieme alla consigliera comunale Leto. I due, già nella giornata di oggi, hanno trasmesso una richiesta ufficiale al sindaco Roberto Lagalla, sollecitando un intervento tempestivo per affrontare le criticità che interessano la pulizia e la manutenzione del territorio cittadino.

All’iniziativa seguirà, la prossima settimana, la presentazione di un apposito ordine del giorno in Consiglio comunale, al primo atto consiliare utile, con l’obiettivo di portare la questione all’attenzione dell’Aula e impegnare l’Amministrazione a procedere con determinazione verso il potenziamento del personale RAP.

Il decoro non garantito in questa città

“Basta percorrere le strade di Palermo per rendersi conto di quanto sia necessario intervenire con decisione sul fronte della pulizia urbana. La RAP sta compiendo uno sforzo importante e riconosciamo il lavoro svolto dall’azienda, che ha contribuito a determinare un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati. Tuttavia, l’impegno profuso non può essere sufficiente a garantire risultati pienamente soddisfacenti se non viene accompagnato da un adeguato rafforzamento delle risorse umane a disposizione”, dichiarano Milazzo e Leto.

“Le unità lavorative attualmente disponibili sono insufficienti rispetto all’estensione del territorio e alle esigenze di una città complessa come Palermo. Per quanto l’azienda possa impegnarsi quotidianamente, senza un incremento significativo del personale sarà difficile assicurare standard di pulizia adeguati e interventi di diserbo regolari, capillari e realmente efficaci”.

Fare scorrere graduatorie esistenti

La proposta punta a utilizzare lo scorrimento della graduatoria RAP come strumento concreto per potenziare il servizio, valorizzando le professionalità disponibili e consentendo una migliore organizzazione delle attività sul territorio.

In particolare, l’immissione in servizio di almeno 200 nuove unità permetterebbe di destinare circa 100-120 operatori allo spazzamento e alla pulizia delle strade e circa 80 unità alle attività di diserbo, garantendo una distribuzione più efficace delle risorse in relazione alle necessità dei diversi quartieri.

Un rafforzamento che potrebbe produrre effetti significativi anche sulla programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria. L’obiettivo è assicurare, laddove necessario, almeno due interventi annuali di diserbo nelle strade cittadine, superando le situazioni in cui alcune aree non vengono interessate neppure da un singolo intervento nel corso dell’anno.

Guardare a spazzamento e diserbo

“Il diserbo non può essere considerato un’attività sporadica, né può dipendere esclusivamente dalla disponibilità contingente di personale. Deve diventare parte integrante di una programmazione seria, continuativa e capace di rispondere alle esigenze dei quartieri. Con nuove risorse umane sarebbe possibile pianificare gli interventi con maggiore regolarità, intervenire nelle zone maggiormente esposte al degrado e garantire una manutenzione più uniforme del territorio cittadino”, sottolineano i due consiglieri.

Da qui la decisione di formalizzare immediatamente la richiesta al primo cittadino, facendo seguire all’interlocuzione istituzionale già avviata un’iniziativa in Consiglio comunale.

“Abbiamo ritenuto doveroso non limitarci a denunciare le criticità, ma avanzare una proposta concreta e formalizzarla attraverso una richiesta ufficiale già trasmessa oggi al sindaco. La prossima settimana presenteremo un ordine del giorno per ribadire la necessità e l’urgenza di procedere allo scorrimento della graduatoria RAP. Vogliamo che questa questione diventi una priorità dell’azione amministrativa, perché il potenziamento del personale è una condizione indispensabile per migliorare concretamente la pulizia della città”, affermano Milazzo e Leto.

Appello al sindaco

I due esponenti di Fratelli d’Italia rivolgono quindi un appello al sindaco Roberto Lagalla affinché si attivi senza indugio per favorire il percorso necessario all’immissione in servizio dei nuovi operatori.

“Siamo al fianco del sindaco Lagalla nell’azione amministrativa per Palermo, e il nostro primo dovere è nei confronti della città e dei suoi cittadini che attendono azioni concrete. Proprio perché abbiamo Palermo a cuore, riteniamo che questa criticità debba essere affrontata con determinazione, senza ulteriori rinvii. La RAP sta facendo la propria parte, ma per ottenere risultati ancora più significativi occorre metterla nelle condizioni di operare con un numero adeguato di lavoratori”.

“Chiediamo pertanto al sindaco di fare propria questa esigenza, imprimendo una forte accelerazione al percorso per lo scorrimento della graduatoria e l’assunzione di almeno 200 nuovi operatori ecologici. La richiesta ufficiale è già partita oggi e sarà seguita, la prossima settimana, da un ordine del giorno in Consiglio comunale. Adesso occorre passare ai fatti, con tempi certi e decisioni concrete. Palermo ha bisogno di più operatori ecologici in strada, di interventi di pulizia più frequenti e di un diserbo programmato ed efficace. È una necessità per la città e una risposta che i cittadini attendono”.