Mura imbrattate a Palermo da scritte con vernice rossa

Scritte no vax alla Fiera del Mediterraneo dove si trova l’hub vaccinale e alla sede dell’ordine dei giornalisti in via Bernini. “Censura, nazismo” le scritte rosse che campeggiano sui muri. Le indagini su queste nuove scritte sono condotte dagli agenti della Digos. Nei giorni scorsi scritte simili sono state trovate davanti alla sede dell’ordine dei medici di Palermo.

Cosa è stato scritto

Le mura sono state imbrattate con della vernice spray rossa. In particolare all’esterno della sede dell’ordine dei giornalisti sono comparse frasi con alcuni simboli, si fa riferimento ad “Agenzia 2030” e anche messaggi espliciti contro chi si è vaccinato: “I vax uccidono complici di genocidio”. Attacchi anche ai giornalisti: “Stampa nazista servi del wef-nwo”.















Ordine dei medici colpito due volte

Qualche giorno fa queste scritte sono comparse nella sede dell’ordine dei Medici che già tre mesi prima era stato preso di mira. E’ accaduto nell’immobile di via padre Rosario da Partanna a Palermo. Scritte contro i vertici dell’ordine che sarebbero stati definiti “soci occulti della grande finanza internazionale”. Nel muro campeggiava la scritta: “Toti Amato (presidente dell’ordine dei medici, ndr) boia nazista servo dell’Nwo”.

Tre mesi prima

A giugno la sede era stata invasa da “W” cerchiate, e poi scritte come “Medici pro vax psicopatici nazisti”, “Servi di un governo nazista”. “Sono cose inaccettabili che fanno solo male – aveva commentato Toti Amato, presidente dell’ordine dei medici di Palermo -. Evidentemente chi scrive questi messaggi non cerca e non vuole un dibattito costruttivo sulle scienza e sul progresso medico”.

Numerosi casi a Palermo

Non è la prima volta che a Palermo spuntano scritte contro i vaccini e i medici. Creò molto scalpore il ritrovamento di una scritta no vax nelle vicinanze di un istituto scolastico di Borgo Molara, a Palermo, in piena ondata Covid. “I vax uccidono, salvate i bambini”. È la scritta a caratteri cubitali che campeggiava lungo un muro di cinta adiacente al plesso “Andrea Sole” della scuola dell’istituto comprensivo “Giuseppe Scelsa”. Scritte no vax anche alla direzione didattica “Raciti” in via Tindari a Palermo dove l’Asp aveva ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole. Una scritta rossa “i bambini non si toccano” era stata trovata davanti all’ingresso del plesso scolastico.