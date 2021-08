Il vaccini-tour

Oltre 200 vaccini all’hub temporaneo del Cavallari, a Palermo

Protagonista l’associazione Amunì e l’Asp di Palermo

Le prossime tappe dell’Asp nel Palermitano

Ben 200 vaccini prenotati presso la Direzione Didattica F.S. Cavallari, dove l’Asp di Palermo, in collaborazione con l’associazione Amunì, ha organizzato una giornata di vaccinazione rivolta a tutti. Questa mattina anche il vice sindaco di Palermo, Fabio Giambrone, si è recato nella scuola.

“Scelta di repsonsabilità”

“Sono molti coloro che ancora esitano di fronte al vaccino anti Covid 19 – ha dichiarato Fabio Giambrone -. Fare il vaccino è una scelta di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri. Non posso che esprimere apprezzamento per chi stamattina ha scelto di fare il vaccino e per iniziative come queste che alimentano l’atteggiamento positivo nei confronti della campagna vaccinale, mediante un confronto costruttivo tra scienza, istituzioni, scuola e cittadinanza. Ringrazio, infine – ha concluso Giambrone – l’associazione Amunì e la dirigente scolastica Margherita Maniscalco che hanno reso possibile questa giornata”.

Iniziativa dell’Asp di Palermo

Undici comuni della provincia e venti Istituti scolastici. Sono le sedi dei punti di somministrazione itineranti del nuovo calendario di agosto varato dall’Asp di Palermo che prosegue senza sosta nella vaccinazione di prossimità. L’iniziativa, messa in atto dal Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, sin dal mese di maggio, è realizzata dall’Azienda sanitaria provinciale insieme ai Medici di Medicina Generale e Continuità assistenziale, e Medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Le tappe in provincia di Palermo

Le prossime tappe prevedono: 10 Montelepre; 11 Lascari; 12 Casteldaccia; 13 Baucina; 16 Pollina; 17 e 18 Termini Imerese; 19 Villafrati; 20 San Cipirello e 21 Campofelice di Roccella.