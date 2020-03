relative al prossimo anno scolastico

Il Comune di Palermo rende noto che, in ragione delle implementazioni del sistema informatico per le iscrizioni on line in via di definizione, risulta necessario prorogare al 2 aprile 2020 il termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla scuola dell’infanzia Comunale anno scolastico 2020/2021 originariamente previsto per oggi, 2 marzo.

Nella circolare del Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell’infanzia si legge che “la suddetta graduatoria verrà pubblicata presso le sedi di ciascuna scuola. Gli utenti possono presentare alla U.D.E (unità didattica educativa, ndr) di competenza i ricorsi avverso la medesima entro il 14 aprile 2020. Entro i successivi 10 giorni (27 aprile), i responsabili di U.D.E., esaminato il ricorso, comunicano l’esito agli interessati.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata dal 7 maggio 2020“.

La circolare specifica inoltre che “Le graduatorie provvisorie e definitive verranno pubblicate in forma anonimizzata prive dei dati identificativi dei minori, presso le sedi di ciascuna scuola, nella U.D.E. di pertinenza, all’Albo pretorio e sul sito istituzionale www.comune.palermo.it, in applicazione del “Codice in materia di protezione dati personali” e del regolamento UE 2016/679 e in coerenza con le linee guida del garante del 15 maggio 2014 relative alla pubblicazione in web di atti e documenti di dati personali”