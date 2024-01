Indagini in corso per risalire agli autori

Non si può negare che i ladri abbiano fatto un lavoro pulito. Nuovo furto alla scuola Giovanni Falcone di Palermo. Alcuni malviventi sono entrati nella sede di via Nicolò Pensabene, trafugando diversi oggetti. Fra questi, un grosso carico di detersivi che era stato scaricato al fine di rifornire i servizi igienici del plesso. Il dirigente scolastico ha sporto denuncia. Le autorità stanno cercando di risalire ai responsabili.

Nuovo furto alla scuola Falcone

A riferire dell’accaduto alcuni residenti della zona. I ladri sono andati praticamente a colpo sicuro. Si sono intrufolati all’interno dell’istituto e, servendosi di un camion, avrebbero trafugato saponi, detersivi per pavimenti, carta igienica e prodotti per la pulizia dei presidi scolastici. Un furto che segue a quello dell’8 gennaio scorso, quando i ladri avevano portato via i condizionatori dalla scuola. Macchinari appena installati per far fronte al freddo degli ultimi giorni e per garantire un ambiente sano in cui studiare agli alunni dell’istituto.

