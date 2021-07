l'intervento di Antonello Giannelli

“Dico senza mezzi termini che se sarà necessario mantenere il distanziamento non si potrà evitare la Dad”. Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000.

Il servizio

Vaccinazione l’arma definitiva

“Non demonizzo la Dad – sottolinea Giannelli – È un male necessario che se si può evitare, tornando tutti in presenza, credo sia meglio per tutti”.

“La vaccinazione – prosegue il presidente dell’Anp a Tv2000 – è l’arma definitiva. Se riuscissimo a vaccinare tutto il personale e auspicabilmente la maggior parte possibile degli studenti si potrebbe pensare a un ritorno con le misure di sicurezza attenuate. Una valutazione che certamente deve fare l’Autorità sanitaria ma la domanda da fare è: se ci vaccinassimo tutti e superassimo l’immunità di gregge sarebbe ancora necessario mantenere il distanziamento?”.

Corsie preferenziali per i prof negli hub

Questa è l’indicazione alle Regioni del Commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, che ha aperto il fronte della scuola nella campagna per immunizzare gli italiani. In una lettera ai governatori il generale esorta a incentivare alla vaccinazione gli oltre 215 mila docenti e componenti del personale scolastico (più quello universitario) che non hanno ancora ricevuto neppure una dose. Settembre con la riapertura non è così lontano e il rischio è di farsi trovare impreparati a fronte dell’incognita varianti.

I dati

Se in Italia gli immunizzati totali sono oltre il 40% degli over 12 – più di 21,7 milioni di persone – e le dosi somministrate oltre 55 milioni, Figliuolo ricorda che l’85% del personale scolastico ha avuto la prima dose, con un incremento dello 0,5% rispetto a due settimane fa. Per rendere però “più omogenee” le percentuali nelle singole regioni, considerando che diverse “rimangono ben al di sotto dell’80% di prime somministrazioni”, il Commissario chiede “di attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici Competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare”.

“Sicilia sotto l’80%”

Ci sono Regioni che superano il 90% e almeno 5 invece sotto il 60%. Tra quelle sotto l’80% – sono 8-9, ha detto nei giorni scorsi il generale – c’è la Sicilia, il cui presidente Nello Musumeci ha affermato: “Abbiamo il 79% di popolazione scolastica fra docenti e discenti che ha già ricevuto almeno la prima dose”.