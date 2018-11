stop anche al traffico navale alle spalle di villa igiea

Il vertice di Palermo sulla Libia è iniziato con gli incontri a margine e informali e sono già in città molte delegazioni soprattutto arabe. Dopo tre diverse ordinanze ecco che il piano definitivo di chiusure di scuole e strade chiuse e dei divieti di sosta.

Non sono molte le scuole che da questa mattine e fino a domani sono chiuse del tutto. La maggior parte degli istituti palermitani resterà aperta e regolarmente funzionante.

Cancelli chiusi, invece, per le scuole Arenella e per i relativi plessi Di Bartolo, Luigi Rizzo, Rampolla e Sileno.

E’ stato deciso che per i due giorni del summit sono vietati anche i trasporti di materiale esplodenti e dei gas tossici. Per il rifornimento carburante è stato stabilito un preciso percorso per quanto riguarda i mezzi che arrivano da Messina e da Trapani. Limitata la circolazione dei mezzi pesanti.

Rivoluzione anche nel traffico. Come per la visita di Papa Francesco avvenuta lo scorso 15 settembre verranno controllate tutte le attività commerciali attorno nel Grand Hotel che già lo scorso anno ha ospitato la conferenza mediterranea dell’Ocse sulle migrazioni. Le forze dell’ordine controlleranno tutte le imbarcazioni presenti nei porticcioli di Villa Igiea e Acquasanta. Identificati tutti coloro che lavorano all’interno della zona rossa. Sono stati inseriti in un elenco di accessi controllati all’area

Da domani, domenica, scatta il divieto di sosta e di avvicinamento alla costa per tutte le imbarcazioni. Durante la due giorni saranno previste zone rimozioni nelle strade limitrofe e chiusure al traffico. Oltre alla zona attorno a Ville Igiea sarà blindato anche il centro di Palermo e controlli serrati scatteranno nel tragitto tra l’aeroporto Falcone Borsellino e l’hotel simbolo della Belle Epoque siciliana. L’autoistrada potrà essere chiusa al passaggio delle autorità e riaperta dopo che il corteo di auto ha lasciato un determinato tratto. Chi deve percorrerla per andare,per esempio, in aeroporto, si muova con grande anticipo perchè potrebbe restare fermo anche mezz’ora.

Mentre alcuni rappresentanti delle delegazioni partecipanti alloggeranno nella sede del summit altri ospiti dovrebbero andare in diversi alberghi nella zona di via Libertà e di via Roma dall’Excelsior al Wagner con la conseguenza di zone rimozione ampie anche in quelle zone.

In aggiunta a tutto ciò sono previste una serie di manifestazioni contro il vertice. Ieri sono comparsi gli striscioni vicino Villa Igea.