Le prove da superare

Bando per l’ammissione alle scuole militari

In Gazzetta ufficiale è stato già pubblicato, in palio decine di posti

Le istanze di partecipazione potranno essere compilate on line

C’è tempo fino al prossimo 6 maggio per concorrere all’ammissione ai licei delle scuole militari delle Forze armate con 198 posti complessivi per l’anno scolastico 2021/2022. I posti sono così distribuiti: 50 presso la rinomata “Nunziatella” di Napoli e altrettanti alla “Teulié” di Milano (in ambedue le sedi, 20 per il liceo classico e 30 per lo scientifico); altri 60 giovani saranno reclutati per la scuola militare navale “Francesco Morosini” (20 liceo classico, 40 per lo scientifico) e infine 38 posti per la scuola militare di aeronautica (18 classico, 20 scientifico).

I requisiti e come partecipare al bando

Tra i requisiti di ammissione (data di nascita compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006) figura la frequenza, nel corrente anno scolastico, del secondo anno di scuola secondaria di II grado con l’ammissione al 3° anno successivo. Le istanze di partecipazione potranno essere compilate on line, sul portale del Ministero della Difesa (www.difesa.it) previa attivazione delle credenziali d’identità digitale (SPID). Per l’accesso ai posti a concorso, figurano una prova di cultura generale, accertamenti sanitari e attitudinali e prove di educazione fisica, ciascuna presidiata da apposite commissioni valutatrici integrate, se del caso, da esperti civili o militari, per l’accertamento di talune discipline.

In particolare, per la prova di cultura generale, essa consisterà nella somministrazione d’un questionario sulle materie dei primi due anni di liceo frequentato (con esclusione del disegno per i giovani provenienti dal liceo scientifico) e avrà orientativamente luogo nell’ultima decade di maggio 2021 (6/10 il punteggio minimo per il relativo superamento). Seguiranno pertanto gli accertamenti sanitari e attitudinali secondo quanto disciplinato per ciascuna tipologia di ammissione alle scuole militari, quindi lo svolgimento delle prove di educazione fisica (flessioni del busto dalla posizione supina e corsa piana, con l’aggiunta della prova nuoto metri 25, in qualunque stile, per la scuola navale).

Come avviene l’ammissione alle scuole

L’ammissione alle scuole, a seguito della compilazione delle graduatorie finali di merito, avverrà previo accertamento d’ufficio della documentazione prodotta e in ordine al requisito della regolarità della condotta morale e civile dei concorrenti. Al termine di ciascun anno scolastico, gli allievi saranno giudicati anche sulla base del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina, unitamente alle relative doti intellettive, all’attitudine fisica e al complesso delle qualità morali e di carattere. Per il completamento del corso di studi prescelto è richiesto che gli allievi, con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, contraggano una ferma speciale di 3 anni con l’osservanza anche delle norme disciplinari in ambito militare. Il bando completo è disponibile a questo link.