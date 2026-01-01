In sedicimila a Palermo hanno salutato il nuovo anno sulle note delle canzoni di Arisa, hanno assistito al concerto di The Kolors e poi ballato fino a notte fonda con il dj set di radio Kiss Kiss. Si è svolto tutto senza incidenti il concertone di Piazza Politeama. In un centro storico blindato è andato tutto liscio anche se, purtroppo, mentre ci si divertiva in centro, allo Zen andava in scena la notte di fuoco con spari contro auto e cassonetti e proiettili vaganti che entrano anche nelle case.

Gli occhi puntati sul Politeama

Ma tutti gli occhi erano puntati sul Politeama “La serata di Capodanno in Piazza Politeama ha restituito alla città l’immagine migliore di Palermo: una piazza piena, viva, festosa, ma allo stesso tempo ordinata e vissuta in totale sicurezza. Migliaia di persone hanno partecipato con entusiasmo al concerto e alle iniziative organizzate, dimostrando che è possibile condividere momenti di grande partecipazione collettiva nel rispetto delle regole e degli altri. È un segnale importante di come dovrebbe essere vissuta ogni giorno la nostra comunità: con senso civico, responsabilità e voglia di stare insieme” commenta il sindaco Roberto Lagalla.

Grande lavoro per garantire sicurezza

“Un risultato di questo livello è frutto di un grande lavoro di squadra e per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. A partire dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, alle forze dell’ordine, alla Polizia Municipale, che hanno garantito controllo e presidio, fino agli organizzatori dello spettacolo e all’assessorato comunale alla Cultura, che hanno curato con professionalità ogni aspetto dell’evento” prosegue Lagalla.

Il ringraziamenti e gli auguri del sindaco

“Il mio ringraziamento va inoltre a tutte le realtà che hanno operato con grande impegno al servizio della cittadinanza: la Protezione Civile, le associazioni di volontariato, il personale sanitario del 118 e tutti gli operatori coinvolti, che con competenza e spirito di servizio hanno contribuito a far vivere alla città una notte di festa serena e sicura”.

La pioggia non ha fermato chi voleva divertirsi anche dopo la mezzanotte con il dj set ballando e cantando.

“A tutti i palermitani rinnovo l’augurio di un nuovo anno all’insegna della serenità, della fiducia e della partecipazione. Che il 2026 possa essere un anno di crescita, coesione e opportunità per la nostra città, da costruire insieme, giorno dopo giorno”. jha concluso il sindaco Roberto Lagalla.