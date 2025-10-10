Martedì 14 ottobre 2025 ore 17, presso Villa Zito (via Libertà 52 | Palermo), si svolgerà il seminario Architettura mediterranea, a partire dal volume di Cesare Ajroldi (aracne, 2025).

Il testo affronta il tema dell’architettura mediterranea nel corso del XX secolo, analizzando progetti (alcuni assai poco noti) in Spagna, Francia, Grecia, Palestina, Africa settentrionale, e soprattutto Italia e Sicilia: si parte dalle formulazioni di Le Corbusier per giungere ad architetture degli anni ’80. È noto che si tratta di un tema complesso e dibattuto, che viene esaminato attraverso il filtro del progetto affrontato per lo più in esperienze di lavoro all’interno del Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica con sede a Palermo sul tema del restauro del moderno. Il filo conduttore è dato dai termini di ordine e regole, che caratterizzano le opere esaminate e definiscono la loro appartenenza alla mediterraneità.

Alla discussione parteciperanno, oltre l’autore: Attilio Petruccioli, Daniele Vitale, Franco Purini.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 17:00

Prezzo: 0.00

