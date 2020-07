L'intervento dei servizi sociali, Rap e Polizia Municipale

Si è svolto stamattina un intervento multisettoriale per l’assistenza ai senza dimora, per la pulizia, il decoro e per la sistemazione degli spazi di piazzale Ungheria.

Un’equipe dei servizi sociali ha fin dalle prime ore del mattino incontrato alcuni soggetti con disagio sociale e, in alcuni casi, psichiatrico, affinché gli stessi accettassero l’assistenza fornita sia di tipo sanitario sia di tipo sociale.

I senza dimora presenti sul posto hanno accettato di essere accompagnati presso strutture comunali o presso strutture sanitarie per ricevere cure ed assistenza. Tutti hanno comunque scelto di lasciare l’area come luogo di sosta.

Al termine di questa prima fase, squadre coordinate di operai comunali e della RAP sono intervenuti per la pulizia e la sanificazione delle aree interessate e per il ripristino del decoro urbano. Si è quindi proceduto al lavaggio dei portici e alla sistemazione di elementi di arredo.

L’intervento, cui ne seguiranno altri analoghi in altre zone della città, è stato assistito da agenti della Polizia Municipale.

“Si è trattato di un intervento significativo – hanno affermato gli assessori Giambrone, Mattina e Marino presenti sul posto – per affermare e confermare che è possibile e necessario coniugare diverse esigenze ugualmente importanti.

I cittadini senza dimora, in alcuni casi persone con grave disagio psichiatrico, hanno potuto usufruire della necessaria assistenza, in un’ottica di inclusione, accompagnamento e cura. Allo stesso tempo si è ripristinato il decoro di una zona della città che negli ultimi mesi è oggettivamente stata oggetto di utilizzi impropri che ne hanno compromesso la fruibilità e l’immagine”.