Operazione della Guardia Costiera

Una discarica non autorizzata di rifiuti speciali di diversa natura, abbandonati su quasi cinquemila metri quadrati di area demaniale in concessione a un cantiere navale del porto rifugio di Gela, è stata sequestrata dalla guardia costiera in servizio di controllo ambientale.

I militari, coordinati dal comandante, Roberto Carbonara, hanno rinvenuto vecchi pneumatici, sacchi di spazzatura, pezzi di scafo in vetroresina, cumuli di materiale legnoso e ferroso fatiscente, latte di vernici e solventi, pontili galleggianti in disuso e imbarcazioni in abbandono. Il responsabile del cantiere navale è stato denunciato.