La serra di marijuana nel giardino, scatta un arresto a Villafrati

Il Meteo in Sicilia, caldo, sole e rischio incendi in due province – LE PREVISIONI

Sole e caldo con poche nuvole in Sicilia. Giornate estive attendono l’isola. Per il 22 luglio le temperature previste sono in risalita con diverse località ben oltre i 30 gradi. Non c’è alcuna allerta per ondate di calore anomalo ma la Protezione Civile segnala rischio alto di incendi in due p...