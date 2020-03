Il fermo del giovane è stato convalidato

I Carabinieri di Marsala hanno arrestato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana, il ventisettenne marsalese Michele Cirobisi.

I militari hanno fatto irruzione nella sua casa e hanno scoperto una serra appena dismessa utilizzata per la coltivazione di 80 piante di marijuana. Le piante erano state già tagliate e appese per l’essiccazione. In casa c’erano anche un impianto costituito da lampade di varia potenza e tubi per l’areazione, terriccio e fertilizzanti.

Il ragazzo è stato arrestato e il giudice ha convalidato il fermo disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.