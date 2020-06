Soddisfatto Giuseppe Rapisarda manager impegnato nel turismo

Il settore turistico e nei grandi eventi, soddisfatto in seguito all’iniziativa della Regione Siciliana che ieri ha presentato il Protocollo “SiciliaSiCura”, voluto dal presidente Nello Musumeci, dall’assessore alla Salute Ruggero Razza e coordinato da Guido Bertolaso. È Giuseppe Rapisarda manager impegnato nel turismo a commentare l’avvio dell’iniziativa regionale che permetterà al turismo siciliano di prendere una boccata d’ossigeno in seguito ai mesi del lockdown.

“Tutti abbiamo bisogno – dice l’imprenditore – di sentirci sicuri, chi lavora nel settore del turismo, i turisti ed i cittadini. Con questo progetto chi arriverà in Sicilia potrà attivare un’app con le proprie informazioni per avere una sorta di pre-triage”.

Secondo Rapisarda si tratta di un’idea che non allontana i turisti, “anzi li attira perché sanno che in Sicilia l’estate sarà sicura. Noi ci stiamo preparando con le nostre attività ad offrire il meglio. Ci siamo messi alle spalle un periodo davvero difficile. Ci siamo attenuti alle regole, abbiamo messo al primo posto tra le priorità la nostra salute. Non possiamo abbassare la guardia e compromettere quanto fatto di buono finora”.

Intanto le imprese legate al settore turistico non possono rischiare un nuovo lockdown secondo il manager poichè “sarebbe la fine di un intero comparto economico. Dobbiamo sfruttare tutte le misure, soprattutto quelle tecnologiche, per anticipare eventuali problematiche legate ai contagi da Covid-19 e monitorare la situazione giorno dopo giorno. Sono convinto – conclude Rapisarda – che tutti gli sforzi ci permetteranno di uscire prima possibile da questa situazione e ripartire serenamente. Per quanto mi riguarda voglio pensare positivo. Abbiamo già predisposto, per questa estate, alcuni progetti importanti per consentire ai siciliani ed ai turisti di passare qualche ora di svago e di serenità in piena sicurezza. Mi riferisco al progetto del “Drive In” che verrà lanciato nei prossimi giorni e ad altre iniziative ancora in cantiere”.