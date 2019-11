Il provvedimento

Nella borgata marinara di Sferracavallo, a Piazza marina è stata introdotta la Zona a Traffico limitato (ZTL) per tutto l’anno, sia per il periodo estivo che per quello invernale. Notevoli i disagi e lamentele di residenti e commercianti, i quali non sono contrari alla ZTL nel periodo vacanziero bensì nei mesi freddi, in cui tale disposizione sarebbe improduttiva e dannosa per l’economia locale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato al Parlamento Europeo, Giuseppe Milazzo, in quale ha prontamente contattato l’assessore al Ramo del Comune di Palermo, Giusto Catania per organizzare un incontro chiarificatore con il Vicepresidente della VII Circoscrizione, Fabio Costantino.

“Occorre trovare una soluzione per evitare di penalizzare i cittadini – afferma l’Europarlamentare. La ZTL ha un senso nel periodo di alta stagione, perché circolano più macchine e il traffico e più congestionato. Nel periodo invernale il flusso automobilistico è notevolmente ridotto, di conseguenza, la limitazione del traffico sarebbe una misura che colpisce il commercio della borgata”.

“Ringrazio l’assessore Catania – chiosa Costantino – il quale consapevole del disagio, durante il nostro incontro si è reso disponibile al dialogo per trovare una soluzione congiunta, da adottare per l’esclusivo bene dei residenti. Seguiranno altri tavoli per risolvere il problema”.