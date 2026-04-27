A seguito dei recenti gravi episodi verificatisi a Sferracavallo — tra cui gli spari contro il locale “Il Brigantino” e il ritrovamento di una testa di manichino davanti a una barberia — il consigliere della Settima Circoscrizione, Massimo Vescovo, interviene con fermezza chiedendo interventi immediati per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

«Quello che sta accadendo a Sferracavallo è inaccettabile — dichiara Vescovo —. Non possiamo permettere che atti intimidatori e violenti mettano in ginocchio un quartiere che vive di lavoro, turismo e comunità. È necessario un segnale forte e immediato da parte dello Stato».

Il consigliere ha formalmente richiesto l’istituzione di un presidio fisso dei Arma dei Carabinieri nella piazza principale del quartiere, al fine di rafforzare il controllo del territorio e prevenire ulteriori episodi criminosi.

«La presenza costante delle forze dell’ordine — prosegue — rappresenta non solo un deterrente fondamentale, ma anche un segnale concreto di vicinanza dello Stato ai cittadini e agli operatori economici che ogni giorno lavorano onestamente».

Parallelamente, Vescovo propone la convocazione di un consiglio straordinario della Settima Circoscrizione direttamente a Sferracavallo, invitando a partecipare il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale di Palermo.

«Portare le istituzioni nel territorio — conclude — è un atto necessario. Serve un confronto pubblico, alla presenza dei cittadini, per affrontare con trasparenza e determinazione le criticità e individuare soluzioni concrete. Sferracavallo merita attenzione, sicurezza e rispetto».

Il consigliere ribadisce infine l’urgenza di un intervento coordinato tra istituzioni locali e forze dell’ordine, affinché episodi di tale gravità non si ripetano e venga ristabilito un clima di fiducia e legalità nel quartiere.