L'azienda si occuperà solo di gestione rifiuti

“Il nuovo contratto di servizio della RAP conferma la gestione pubblica dei rifiuti per i prossimi 15 anni in alternativa a soffocante oligopolio privato nella regione. È un contratto che apre le porte ad un importante piano di investimenti anche per impiantistica pubblica a Bellolampo”. Lo dice Leoluca Orlando dopo che il Consiglio comunale di Palermo ha, dopo una lunga maratona in aula, detto sì al nuovo contratto di servizio con la Rap. “Un risultato importante – secondo il sindaco – che non solo mette in sicurezza l’azienda e i suoi lavoratori, ma permette anche di guardare al futuro, sapendo che da subito sarà necessario un cambio di passo, garantendo pulizia e decoro in città.

Allo stesso tempo ringrazio tutti quei consiglieri comunali che hanno dimostrato con il loro voto di credere nella impostazione pubblica e nell’importanza di dare a RAP una prospettiva di lungo periodo”. Orlando ha anche annunciato per lunedì prossimo una conferenza stampa con l’assessore per illustrare i contenuti del piano per l’impiantistica di RAP.

L’azienda potrà effettuare la pulizia della città e gestire il ciclo integrato dei rifiuti per i prossimi 15 anni mantenendo pubblico il servizio per Palermo. L’approvazione del nuovo contratto distende anche gli animi dei lavoratori che nei giorni scorsi, vista l’impasse del Consiglio, avevano avviato lo stato di agitazione. La Rap mantiene il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti ma non si occuperà più di manutenzione stradale.

“Un tassello importante per la vita aziendale giunto dopo una lunga maratona consiliare, che consentirà una seria programmazione a lungo termine per il rilancio e l’ammodernamento dell’azienda”. A dichiararlo il Presidente della RAP Giuseppe Norata, secondo cui “il contratto permetterà di avviare tutte quelle azioni atte a raggiungere i massimi livelli di efficienza ed efficacia dando solidità aziendale. “Lavoreremo per il bene della Città di Palermo – aggiunge il Direttore Generale Roberto Li Causi – ed affronteremo questa fase impegnativa con serenità e determinazione. Il nostro obiettivo primario sarà modernizzare e liberare RAP da una concezione vecchia della gestione dei rifiuti e, di conseguenza, il nostro impegno sarà rivolto all’avvio del processo di industrializzazione dell’impiantistica per il trattamento dei rifiuti in una ottica di economia circolare. Vogliamo costruire – conclude Li Causi – un sistema di gestione dei rifiuti urbani in linea con i migliori standard europei e siamo certi che la rinnovata fiducia dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio comunale, con l’affidamento del servizio per ulteriori 15 anni, rappresenta l’occasione per realizzare questo progetto”.

“Il Consiglio comunale ha concluso un lungo e proficuo lavoro che porta ad un importante risultato.Un contratto di servizio per 15 anni è infatti garanzia di stabilità e continuità, premesse perché la RAP possa programmare ed investire per il miglioramento del servizio in città. Tutte le forze politiche e i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione hanno dato il proprio contributo, segno dell’attenzione che è stata giustamente dedicata all’argomento. È un motivo in più per chiedere all’azienda di dare adesso una risposta concreta di efficienza, all’altezza delle aspettative e delle necessità di igiene e decoro della città”. Lo dichiara il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando.

Intanto da stamattina i cittadini potranno nuovamente usufruire del servizio di ritiro ingombranti a domicilio e potranno avvalersi della piena funzionalità dei Centri Comunali di Raccolta. Il servizio di ritiro ingombranti, che era stato temporaneamente sospeso, è nuovamente attivo. Le difficoltà tecniche con l’impianto che si occupa del trattamento di questa tipologia di rifiuti sono state risolte.