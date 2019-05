E’ festa grande in casa Lega. Il Ministro dell’Interno e leader del partito Matteo Salvini ha subito abbandonato la prudenza già alle prime previsioni. Lo ha fatto sui social come sua abitudine ed usando un cartello scritto a pennarello che richiama quelli usati dalle ricevitorie in occasione delle vincite alla lotteria. Un messaggio semplice e diretto “1° partito in Italia, Grazie“.

Per il resto c’è la consegna del silenzio. Nessun commento ufficiale almeno fino a quando i dati non saranno più concreti.Ma anche dopo la consegna è chiara: non si fanno paragoni con il voto ai 5 stelle. Vietato sottolineare gli oltre 10 punti percentuali distacco e la perdita di consenso degli alleati.

Un segnale forte circa il fatto che probabilmente non si vuole dare occasione di lite, almeno per il momento, e tenere in piedi questa maggioranza magari mettendo all’incasso questo consenso al momento delle trattative interne proprio alla maggioranza