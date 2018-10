Primo dei non eletti Unione di Centro

Si è insediato oggi il nuovo deputato regionale Danilo Lo Giudice, che subentra a Cateno De Luca eletto sindaco della città di Messina e che ha optato per tale ultimo incarico.

Lo Giudice era risultato primo dei non eletti alle elezioni regionali del 2017, nella lista dell’Unione di Centro – Sicilia Vera in provincia di Messina, con circa 4.300 voti di preferenza. Lo Giudice ha optato per l’iscrizione al Gruppo parlamentare Misto.

Nato nel novembre del 1986, Lo Giudice ha iniziato giovanissimo il proprio impegno sociale e culturale nel mondo dell’associazionismo e poi, nel 2007 la propria attività di amministratore pubblico, diventando a 21 anni consigliere comunale di Santa Teresa Riva. Nello stesso Comune è poi diventato Presidente del Consiglio Comunale e, da giugno dello scorso anno, sindaco di una amministrazione civica.