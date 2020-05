Lunedi 25 maggio, l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro alle ore 11 sarà a Sant’Agata di Militello, nella sede del Parco dei Nebrodi, per insediare il nuovo presidente Domenico Barbuzza che prenderà il posto del commissario Luca Ferlito. Successivamente, alle ore 15, il componente del governo Musumeci sarà a Nicolosi, dove si insedierà il nuovo presidente del Parco dell’Etna, Carlo Caputo, che succederà al commissario Gabriele Ragusa.

E sempre lunedì 25 riapre anche la Biblioteca centrale della Regione Siciliana. Da alcune settimane, nella considerazione della sua importanza rivestita per la cultura dell’Isola e per la città di Palermo, l’assessorato regionale dei Beni culturali si è impegnato nell’adeguamento della struttura alle mutate situazioni dovute all’emergenza in corso, per mettere in sicurezza sia il personale sia gli utenti che vi si recheranno.

“Ricominciare e farlo in sicurezza. Questo – spiega l’assessore Alberto Samonà – è l’impegno con cui da lunedì la Biblioteca torna fruibile. Uno scrigno di saperi e di memoria riapre le sue porte, per permettere agli studiosi di recuperare uno spazio prezioso per la ricerca, la consultazione e lo studio”

La Biblioteca centrale della Regione Siciliana riprenderà il suo regolare orario di apertura, anche se vi saranno delle limitazioni dovute a questa fase della pandemia: l’obbligo della mascherina e dei guanti; la riduzione dei posti disponibili; la “quarantena” dei libri dati in lettura o in prestito, che per dieci giorni dovranno essere temporaneamente esclusi dalla lettura.

“Arrivare a questa riapertura – sottolinea il direttore della struttura di corso Vittorio Emanuele, Carlo Pastena – non è stata una cosa facile. Ma non era pensabile che, al riavvio di negozi, bar e ristoranti, la biblioteca, centro culturale della città, potesse rimanere chiusa. Come tutti gli edifici antichi, anche quello che ospita la biblioteca presenta alcuni problemi. Con la sistemazione di barriere tra il pubblico e il personale e la necessaria riduzione dei posti disponibili nella sala di lettura, a poco più di 70, si è riusciti a ottenere il necessario grado di sicurezza”.

Anche Catania riapre i suoi musei e gli spazi culturali. Lunedì il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella si recheranno nel museo civico Castello Ursino, per verificare l’efficacia delle misure adottate per la riapertura di tutti i musei comunali, che in questi giorni sono stati oggetto di interventi di riorganizzazione, con la creazione di percorsi obbligati interni, l’installazione di cartelli segnalatori per invitare al distanziamento, termoscanner per la misurazione della temperatura corporea e dotando il personale a contatto con il pubblico di mascherina e visiera protettiva.

Dopo due mesi e mezzo di chiusura lunedì riapriranno al pubblico, infatti, il Castello Ursino e la Chiesa di San Nicolò, i Musei Belliniano e Emilio Greco e partirà anche il servizio di prenotazione per gli utenti delle biblioteche e dell’archivio storico e già da martedì si riceverà il pubblico secondo modalità di rigoroso rispetto delle misure di prevenzione sancite dalle linee-guida nazionali e regionali.

“La scorsa settimana -hanno spiegato il sindaco Pogliese e l’assessore Mirabella- si è proceduto alla sanificazione di Musei e Biblioteche e si è lavorato alla formazione dei dipendenti sulle misure di prevenzione anti Covid-19 da attuare nel rapporto con i visitatori e all’interno degli uffici, con il coordinamento del Direttore della Cultura Paolo Di Caro, per la riapertura in sicurezza dei siti culturali della Città e torneranno in servizio a pieno regime gli operatori museali, dotati dei dispositivi di protezione individuale. La nostra offerta culturale dopo il buio del lockdown deve gradualmente tornare alla luce con nuove iniziative e più moderni sistemi di gestione, pronti per attrarre i cittadini che vogliono apprezzare da vicino i nostri tesori e i turisti quando torneranno a visitare la nostra città”.