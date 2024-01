Turano, “Risposta ai bisogni dei territori”

Dal liceo scientifico ad indirizzo sportivo a al liceo musicale e coreutico all’enogastronomia e non solo. Si aggiungono nuove materie di studio sui banchi delle scuole superiori in Sicilia. Per rimanere aggiornati al passo dei tempi e per preparare al meglio i giovani diplomati al mondo del lavoro. E così, 50 istituti scolastici superiori cambiano indirizzi di studio nell’isola. L’autorizzazione è arrivata dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano. Le scuole avevano fatto richiesta per l’attivazione dei nuovi corsi a partire dall’anno scolastico 2024-2025.

Sono 66 i nuovi indirizzi attivati e le tipologie

In particolare, i 66 nuovi indirizzi saranno attivati in quattro scuole della provincia di Agrigento, una dell’Ennese, quattro del Nisseno, undici del Catanese, undici del Messinese, sei del Palermitano, uno del Ragusano, sei della provincia di Siracusa e sei in quella di Trapani.

Diversi i nuovi indirizzi attivati, tra cui il liceo scientifico a indirizzo sportivo; il liceo artistico con varie articolazioni; grafica e comunicazione; servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; liceo musicale e coreutico; agraria, agroalimentare e agroindustria; tecnico economico “Amministrazione, finanza e marketing”; meccanica, meccatronica ed energia; telecomunicazioni. Tre corsi di servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera saranno attivati nelle sezioni carcerarie di Gela, Trapani, Enna, Piazza Armerina e Castelvetrano.

Turano, “Abbiamo dato risposta ad interessi dei territori”

“Con l’attivazione di questi nuovi indirizzi di studio – dice l’assessore Turano – abbiamo dato risposta ai bisogni e agli interessi dei territori e offerto ai giovani l’opportunità di frequentare percorsi formativi spendibili in settori in crescita e capaci di fornire nuovi sbocchi lavorativi. Gli indirizzi di studio che saranno attivati nel prossimo anno scolastico sono il frutto del lavoro condotto dall’assessorato all’Istruzione in sinergia con i comuni e l’Ufficio scolastico regionale, che punta a realizzare una distribuzione territoriale dell’offerta didattica razionale e rispondente ai bisogni di istruzione e formazione che la società richiede”.

La lista degli istituti provincia per provincia

Ecco l’elenco degli istituti siciliani, provincia per provincia, che hanno fatto richiesta per i nuovi indirizzi di studio e che hanno ottenuto l’autorizzazione per l’anno scolastico 2024-2025 ad aggiungere le relative articolazioni. Elenco disponibile e consultabile anche a questo link sul sito della Regione Siciliana.

Agrigento

Iiss Archimede a Cammarata, Istituto tecnico liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Liceo R. Politi ad Agrigento, liceo artistico ad indirizzo architettura e ambiente; audiovisivo e multimediale; grafica.

Iiss Giudici Saetta e Livatino a Ravanusa, liceo scientifico e scienze umane Itc ad indirizzo sportivo.

Iiss G. B. Odierna a Palma di Montechiaro, istituto tecnico ad indirizzo informatica e telecomunicazione- articolazione informatica-serale.

Enna – Caltanissetta

Iiss Luigi Sturzo a Gela, istituto tecnico professionale, indirizzo servizi per la gastronomia e l’ospitalità presso la casa circondariale di Gela (sezione carceraria)

Ips Federico II ad Enna, istituto professionale ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (corso serale), enogastronomia ed ospitalità presso le sedi circondariali di Enna e Piazza Armerina.

Iiss Ettore Majorana a Gela, liceo artistico tecnico istituto professionale con indirizzo audiovisivo e multimediale; architettura e ambiente; settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo; opzione conduzione del mezzo navale (serale).

Gela Iis Eschilo a Gela, liceo classico delle scienze umane, liceo scientifico sportivo ad indirizzo musicale e coreutico.

Iis Sen. A. Di Rocco a Caltanissetta ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria – articolazione viticoltura ed enologia (serale).

Catania e provincia

Iis Brunelleschi ad Acireale, istituto tecnico, liceo artistico; liceo artistico serale; A) articolazione arti figurative; B) articolazione design arte moda

Iis Branchina ad Adrano, istituto tecnico, indirzzo agraria, agroalimentare, agroindustria.

Iism Amari a Giarre, istituto superiore ad indirizzo liceo musicale – sezione musicale e coreutico, scienze umane presso sede di Linguaglossa.

Iis Cucuzza Euclide a Caltagirone, istituto tecnico industriale ad indirizzi: a) servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità ambientale (corso serale) con articolazione enogastronomia – sala e vendita; grafica e comunicazione.

Iiss di Riposto ad indirizzo tecnico, settore tecnologico , settore articolazione costruzioni, ambiente e territorio (corso serale).

Iis Ramacca-Palagonia a Ramacca ad indirizzo Tecnico economico afm; amministrazione finanziaria e marketing corso serale sede Palagonia.

I.O. Pestalozzi a Catania; indirizzo professionale gestione delle acque e risanamento ambientale.

I.S. Ettore Majorana a Caltagirone, indirizzo tecnico afm-sia serale.

Liceo artistico statale Emilio Greco a Catania ad indirizzo grafica (corso serale).

Itc De Nicola a San Giovanni La Punta, istituto tecnico tecnologico a indirizzo sistema moda (serale).

I.O. Piero Carrera a Militello in Val di Catania, ad indirizzo tecnico settore tecnologico informatica e telecomunicazioni.

Messina e provincia

Ittl Caio Duilio a Messina ad indirizzo Caim-Cmn e logistica (serale).

Iiss A.m: Jaci a Messina ad indirizzo arti ausliare e pforessioni sanitarie ottico

Iis E. Ferrari a Barcellona Pozzo di Gotto ad indirizzo manutenzione e assistenza tecnica nel settore industrai e artigianato (serale).

Iis Verona Trento a Messina ad indirizzi a) elettronica ed elettrotecnica (serale); b) meccanica, meccatronica ed energia e meccatronica (serale); c) manutenzione e assistenza tecnica (serale); d) grafica e comunicazione (serale).

Itt-Lssa Copernico a Barcellona Pozzo di Gotto ad indirizzo elettrotecnica ed elettronica – articolazione elettrotecnicaserale.

Liceo Statale Vittorio Emanuele III a Patti ad indirizzo servizi culturali e dello spettacolo

Iis Salvatore Pugliatti a Messina, ad indirizzo sportivo.

Iis La Farina-Basile a Messina, ad indirizzo grafica (presso la sede associata licero artistico Basile di Messina).

Iis Francesco Maurolico a Messina, ad indirizzo musicale e coreutico

Iis Antonello a Messina ad indirizzo a) Agricoltura-sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, b) servizi per la sanità e l’assistenza sociale; c) articolazione enogastronomica (serale).

Is Merendino a Capo d’Orlando ad indirizzo articolazione enogastronomica (serale) presso la sezione staccata di Brolo.

Palermo e provincia

Iiss Gioemi-Trabia, istituto tecnico e professionale ad indirizzo liceo scientifico – opzionale scienze applicate.

Iis Salvo D’Acquisto a Bagheria, istituto tecnico informatica e telecomunicazioni ad indirizzo commercio e produzioni ittiche (serale).

Iiss Ernesto Ascione a Palermo, liceo scientifico, isituto professionale ed istituto tecnico ad indirizzo sezione telecomunicazioni.

Ipssar Pietro Piazza a Palermo ad indirizzo servizi per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera; servizi sala e vendita (serale).

I.S. Majorana a Palermo ad indirizzo elettronica ed elettrotecnica – articolazione automazione.

Is Pietro Domina a Petralia Sottana ad indirizzo elettronica/elettrotecnica – articolazione elettronica (serale) – presso sede di Petralia Soprana.

Ragusa e provincia

Ips P. Grimaldi a Modica, istituto professionale alberghiero con indirizzo richiesto corso serale indirizzo articolazione “servizi per enogastronomia e l’ospitalità alberghiera per la sede coordinata di Chiaramonte”.

Siracusa e provincia

Ipsar Fedrico II di Svevia a Siracusa ad indirizzo richiesto arti ausiliare delle professioni sanitarie: ottico (serale).

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci a Floridia ad indirizzo scienze applicate

Is Gorgia Vittorini a Lentini ad indirizzo liceo scientifico opzione scienze applicate (sede di Francofonte); liceo scientifico sportivo (sede Lentini)

Liceo classico Megara ad Augusta ad indirizzo liceo artistico di II livello (serale).

Iiss P. L. Nervi Alaimo a Lentini ad indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Iis Gagini a Siracusa, liceo artistico serale

Trapani e provincia

Iis R.D. Altavilla a Mazara del Vallo, istituto istruzione superiore ad indirizzo a) sistema moda presso sede diurna di Petrosino, arte tessile, abbigliamento e moda.

Iis Ignazio e Vincenzo Florio, istituto istruzione superiore con nuovi indirizzi a) enogastronomia. articolazione sala e vendite nel corso serale quincuennale; b) articolazione sala e vendita nella sede carceraria; c) istituto tecnico ed agrario articolazione produzioni e trasformazioni.

Itet Garibaldi a Marsala, istituto tecnico con indirzzo meccanica, meccatronica ed energia con articolazione energia.

Isis A. Damiani, con indirizzo grafica e comunicazione

Iss S. Calvino – G.B. Amico a Trapani, con indirizzo meccatronica ed energia – articolazione energia.

Ip V. Titone a Castelvetrano, isituto professionale ad indirizzo con articolazione enogastronomia presso la sede carceraria.