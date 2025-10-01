La Sicilia nella morsa del maltempo

Alberi abbattuti, strade che diventano fiumi e scuole chiuse in alcune zone della Sicilia. Un inizio di ottobre che non promette bene: Trapani, Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento sono state colpite, nelle ultime ore, da una bomba d’acqua che ha creato non pochi disagi. A Favara una donna è stata travolta dalla furia dell’acqua e attualmente risulta dispersa. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà sulla zona est dell’isola interessando le province di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, con rischio nubifragi.









I disagi nel palermitano

A Palermo numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati registrati sulla strada provinciale 57, nella zona di Boccadifalco, dove quattro alberi sono caduti sulle carreggiate bloccando il traffico. Altri alberi sono crollati lungo la strada per Bellolampo, creando ulteriori disagi e rallentamenti per chi cercava di raggiungere la città.

“Intendo segnalare con urgenza il crollo di alcuni alberi avvenuto nella mattinata odierna in via San Martino, nel tratto compreso tra via Montelepre e via Ruffo di Calabria – segnala Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 stelle al Comune di Palermo – Alla luce della pericolosità per la pubblica e privata incolumità, si chiede con urgenza: un aggiornamento formale sullo stato di attuazione dell’ordinanza sindacale; l’individuazione dei soggetti inadempienti e delle eventuali responsabilità connesse al mancato intervento; la programmazione immediata di ulteriori interventi in danno, se necessari, al fine di rimuovere ogni pericolo per l’incolumità pubblica; l’invio di relazione tecnica dettagliata sugli accertamenti effettuati e sugli interventi previsti o già disposti” si legge in una nota inviata al Comune di Palermo. “Gli alberi crollati – continua – risultano provenienti da aree private già oggetto di specifica ordinanza sindacale e diffida e per le quali il Comune di Palermo aveva effettuato, nel mese di agosto, interventi in danno per la rimozione del pericolo.

Donna dispersa a Favara

L’episodio più preoccupanti si è verificato a Favare: sembrerebbe che una donna, bloccata in auto, sarebbe scesa dal veicolo in preda al panico e sarebbe stata trascinata dalla corrente in piazza della Libertà. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco, insieme alla protezione civile e alle forze dell’ordine.

Scuole chiuse a Sciacca

Anche nell’agrigentino la furia dell’acqua non ha fatto sconti. L’ondata di maltempo ha determinato allagamenti e disagi a Sciacca dove, la furia dell’acqua ha attraversato via Orti San Salvatore provocando un fiume in piena: non risultano attualmente gravi danni.

Per motivi di sicurezza pubblica è stata disposta, dal primo cittadino, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado: “Viste le condizioni meteo odierne, non previste nel bollettino di ieri con tale violenza, il sindaco Fabio Termine ha deciso la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza” si legge in un comunicato.