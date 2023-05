Le previsioni per oggi

In Sicilia è ancora allerta per il maltempo ma già si iniziano a contare i danni. Dopo la forte mareggiata di ieri nelle isole Eolie sono già partiti gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità che era stata chiusa in varie aree delle isole per l’invasione di acqua salmastra, pietrisco e detriti vari.

I siti più colpiti sono le aree portuali dove le mareggiate si sono infrante con violenza, scardinando pavimentazione, come nel caso di Sottomonastero a Lipari, o causando danni diretti agli approdi.

A Vulcano, oltre ai danni alla struttura portuale, è stato distrutto il cantiere per la realizzazione del nuovo approdo per gli aliscafi. Una sensibile diminuzione del moto ondoso sta consentendo l’effettuazione di qualche collegamento da e per Lipari, Vulcano e Salina. Impossibile raggiungere le altre isole che, ormai, sono isolate da oltre 48 ore.

I danni nel Ragusano

Sono oltre cento nella giornata di ieri, gli interventi dei vigili del fuoco nella Sicilia orientale per danni causati dal maltempo con alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti. Le province maggiormente colpite sono Catania, Enna, Messina e Ragusa. E’ quanto si legge sul profilo Twitter dei vigili del fuoco. A Vittoria è già iniziata la conta dei danni, con le serre danneggiate.













Il maltempo non va via

Il maltempo, che imperversa ormai da circa una settimana in Sicilia, non vuole saperne, dunque, di abbandonare l’Isola. Così anche oggi domenica 21 maggio, alle porte dell’estate, è nuova allerta meteo: arancione a Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, rossa in Sicilia orientale. Dunque, nuovo allarme di burrasca dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani.

A Catania vietati eventi all’aperto

Il Commissario Straordinario Piero Mattei ha emanato una nuova ordinanza con cui dispone, con effetto immediato e fino a domenica 21 maggio, la chiusura dei Cimiteri Comunali, del Giardino Bellini e di tutti i Parchi Comunali; la sospensione dei mercati rionali della domenica e di eventi e manifestazioni all’aperto.

Le misure di tutela della pubblica incolumità adottate dal rappresentante legale del Comune, alla luce del bollettino della protezione civile regionale diramato oggi con cui viene segnalata criticità di Allarme codice Rosso, sono state stabilite in funzione del rischio a cui è esposta la popolazione per via di uno scenario di vulnerabilità̀ elevata nel territorio comunale, per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia orientale e nella zona di Catania.

Nell’ordinanza il Commissario Mattei raccomanda in particolare di evitare assembramenti nell’area del Centro Storico e della Movida e di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, facendo in modo di evitare i sottopassi stradali.

Viene indicato anche di prestare attenzione alle raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, rami e alberi; non sostare in prossimità̀ di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d’acqua; limitare l’uso dell’auto e dei ciclomotori, facendo attenzione a successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità̀.

Al fine di assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione del Comune di Catania, eventualmente necessari in relazione allo stato di allerta, infine, è stato attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. in via Leopoldo Nobili 28, nella sede della Protezione Civile Comunale fino alle ore 24.00 del 21 maggio 2023 e/o cessato allarme, recapiti telefonici: emergenza 095484000; 0957101167 -0957101177 – 0957101178 – 0957101179.

Rinviato il carnevale di Sciacca

A causa dell’allerta meteo con codice arancione diramata dalla Protezione civile, a Sciacca (Agrigento) è stato rinviato il primo dei 2 fine settimana del Carnevale in programma oggi e domani. La decisione è stata assunta dagli enti organizzatori, in accordo con le stesse maestranze, che negli ultimi giorni hanno assemblato i carri allegorici in concorso. L’inizio della manifestazione slitta dunque alla al prossimo weekend. I due giorni di manifestazione in programma oggi e domani verranno recuperati sabato 3 e domenica 4 giugno.

