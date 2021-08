Interventi dei vigili del fuoco, forestale protezione civile

Forestali, vigili del fuoco e personale della protezione civile sono impegnati in un incendio divampato nel territorio di Roccapalumba nei pressi delle abitazioni della piccola frazione d Regalgioffoli.

Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione. Un altro incendio è divampato nella zona di Poggioreale.

Anche qui sono impegnate le squadre antincendio composto da vigili del fuoco, forestale e protezione civile.

In queste ore sta intervenendo anche un canadair per cercare di proteggere le abitazioni minacciate dalla fiamme. Tanta la paura nei residenti.

Incendio a San Mauro Castelverde

Canadair in azione da questa mattina nella zona di San Mauro Castelverde. Nella zona boschiva già presa di mira nei giorni dagli incendiari, nuovi roghi sono stati appiccati dalla prime ore dell’alba.



Oggi le temperature sono molto alte ed è scattato lo stato di allerta. I vigili del fuoco e i forestali sono dislocati nel territorio per cercare di prevenire la diffusione dei roghi. Una battaglia impari contro gli incendiari che in questi giorni hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e macchia mediterranea.

Incendio sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo

Sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Palermo, tra Salemi e Gallitello, per la presenza di un incendio al km 73 ai margini della carreggiata.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Incendio sui Nebrodi

Nella parte occidentale dei Nebrodi sono ripresi gli incendi che già nei giorni scorsi avevano provocato gravi danni soprattutto alle aziende zootecniche.

Il nuovo fronte di fuoco si è sviluppato nelle campagne di Pettineo. I roghi sono stati innescati nella contrada Ciampra da dove si sono spostati devastando ettari di boschi e di macchia mediterranea.

Prima che intervenissero un canadair e due squadre di vigili del fuoco appoggiate dalla Forestale e dalla Protezione civile, gli allevatori hanno organizzato vari presidi nelle aree più esposte per evitare che il fuoco tornasse a investire gli allevamenti.

Incendio a Valledolmo e Prizzi

Altri due incendi sono divampati in queste ore in provincia di Palermo a Prizzi e Valledolmo. Le fiamme hanno già divorato diversi ettari di vegetazione. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e i forestali.

Il loro intervento è reso ancora più complicato dalle altissime temperature in queste ore. Anche per domani la protezione civile ha diramato un’allerta meteo di rischio incendio. Allerta prevista per tutta la settimana.

Massima allerta della protezione civile

Il gran caldo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi in tutto il paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio.

L’appello arriva dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: “abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi – dice – le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione” e per questo “è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità”.

A partire da oggi, avverte il capo della Protezione Civile, l’Italia sarà interessata da temperature molto alte, che subiranno un aumento su tutto il centro sud “raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto, con valori, nelle località interne della Sicilia e della Sardegna, prossimi ai 45 gradi. Per questo servirà la massima attenzione e la collaborazione di tutte le istituzioni e dei cittadini ai quali “chiediamo la massima collaborazione e cautela” evitando ogni comportamento che possa generare incendi e segnalando tempestivamente anche roghi di piccola entità”.

Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme a tutto il servizio Nazionale e la flotta di Stato, conclude Curcio, è al lavoro “senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centro-Sud. Squadre a terra e canadair sono, anche oggi, fortemente impegnati in Calabria, regione dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo registrato due vittime. Non faremo mancare il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi”.