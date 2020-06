Domani all'aeroporto Falcone Borsellino

“No al monopolio Alitalia, no alle tariffe che arrivano anche a 700 euro per venire in Sicilia, no agli articoli del decreto rilancio che impongono alle low cost di uniformarsi ad Alitalia”

E’ dura la presa di posizione delle amministrazioni siciliane. Lo dice in conferenza stampa dall’aeroporto di Palermo il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci nel giorno della protesta ufficiale della Sicilia tutta contro l’isolamento dovuto alle scelte nazionali sui trasporti aerei. Una seduta congiunta del governo regionale e dell’Ufficio di presidenza dell’Anci Sicilia si è svolto questa mattina all’aeroporto di Palermo.

Al centro dell’incontro proprio il “preoccupante isolamento” della Sicilia determinato dalle “irresponsabili scelte” compiute da Alitalia che rischiano di compromettere la stagione turistica e la stessa ripresa economica dell’Isola.

“Chiediamo a Roma di imporre tariffe fisse per i voli da e per la Sicilia. Si faccia una media e si stabilisca una tariffa minima e una massima. Si evitino queste speculazioni assurde e intollerabili”

La decisione è stata presa congiuntamente dal governatore Nello Musumeci e dal presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni siciliani Leoluca Orlando.

“Nessuno pensi di dividerci con un volo in più per Palermo e uno in meno per Trapani – ha detto orlando – qui siamo tutti uniti. Non c’è una concorrenza di una città rispetto all’altra. La Sicilia ha fatto una scelta globale per la mobilità. Non ci faremo dividere”

Di fatto la Sicilia resta però isolata e anche i voli per Palermo e Catania scarseggiano quando, invece, sono molti di più i voli che hanno come destinazione le capitali europee o altri luoghi di vacanza fuori dallo Stivale.

La compagnia di bandiera italiana, sottoposta ad un’altra operazione di salvataggio da parte dello Stato, garantisce 28 voli a testa da e per Palermo e Catania verso Milano e Roma. Nient’altro. E dopo aver tolto i voli a Trapani ne ha aggiunti per Palermo e Catania. per questo Orlando avverte che i sidnaci non si faranno dividere.

Eppure sono tanti i siciliani che vorrebbero rientrare sull’Isola. Questi, visto il caro biglietti e la difficoltà nel loro reperimento, preferiscono trovare mezzi alternativi.

E ieri è partita la protesta dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina contro due articoli del Decreto rilancio che metterebbero la pietra tombale sui collegamenti da parte delle low cost. Una protesta oggi sposata da tutti, dal Presidente della Regione e dai sidnaci

Alitalia è già stata convocata in audizione davanti alla IV Commissione dell’Ars come annunciato dal Presidente Giusi Savarino.