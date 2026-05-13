Sammartino: "Regione al fianco delle aziende che portano nel mondo le nostre eccellenze"

La Sicilia dell’agroalimentare punta sulla qualità e sull’innovazione per conquistare nuovi mercati internazionali. Sono 44 le aziende siciliane presenti al Tutto Food, la manifestazione dedicata al settore alimentare in corso alla Fiera di Rho-Milano fino al 14 maggio. Un dato in crescita rispetto allo scorso anno, con dieci aziende in più pronte a rappresentare le eccellenze produttive dell’Isola.

Ad inaugurare il padiglione promosso dalla Regione Siciliana è stato l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha sottolineato il valore strategico della presenza siciliana in uno degli appuntamenti più importanti per il comparto food.

Le eccellenze siciliane in vetrina

Il Tutto Food rappresenta una vetrina internazionale per le imprese agroalimentari. La partecipazione della Sicilia punta a valorizzare prodotti, tradizioni e capacità produttive che rendono il territorio competitivo anche fuori dai confini nazionali.

“Portiamo a Milano – ha detto Sammartino – le eccellenze del made in Sicily e le specificità del nostro territorio. Dietro ogni etichetta ci sono un territorio e una storia. La Regione è al fianco delle imprese che con tanti sacrifici hanno superato momenti difficili. Ci apriamo a una sfida globale del mercato, con aziende altamente competitive e all’avanguardia che si fondano sul binomio vincente tradizione – innovazione”.

Le parole dell’assessore mettono al centro il legame tra identità territoriale e sviluppo economico. La presenza delle aziende siciliane alla manifestazione milanese punta, infatti, a consolidare il posizionamento del made in Sicily nei mercati internazionali, in un momento in cui il settore agroalimentare continua a rappresentare uno dei comparti trainanti dell’economia regionale.

Una presenza in crescita

L’aumento del numero delle aziende partecipanti conferma l’interesse crescente delle imprese siciliane verso le grandi fiere di settore. Eventi come il Tutto Food offrono occasioni di incontro con buyer, distributori e operatori provenienti da diversi Paesi.

La Regione Siciliana sostiene la partecipazione delle aziende anche con l’obiettivo di rafforzare export e competitività. La qualità delle produzioni dell’Isola resta uno degli elementi più riconosciuti del comparto agroalimentare italiano.

Le aziende presenti a Milano raccontano una Sicilia che unisce tradizione, innovazione e forte identità territoriale per affrontare le nuove sfide del mercato globale.