L’aerospazio e le applicazioni satellitari non sono più un futuro lontano, ma una prospettiva concreta di sviluppo industriale ed economico per la Sicilia. È quanto emerso a Palermo, a Palazzo dei Normanni, in occasione degli Stati generali della space economy. Durante l’evento, il governo regionale ha tracciato la rotta per inserire stabilmente le imprese dell’Isola all’interno della filiera spaziale nazionale ed europea.

L’obiettivo è capitalizzare le competenze scientifiche e tecnologiche già presenti sul territorio, trasformandole in investimenti capaci di generare occupazione qualificata e innovazione.

Tamajo: “In Sicilia competenze straordinarie, penso a STMicroelectronics”

A delineare la strategia è l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il quale ha annunciato l’intenzione di portare il dossier direttamente sul tavolo della giunta Schifani.

“La nostra Isola possiede competenze industriali, tecnologiche e scientifiche di altissimo livello che possono trovare in questo settore nuove opportunità di crescita – dichiara l’assessore Tamajo –. Penso a realtà d’eccellenza come STMicroelectronics e alle numerose imprese che operano nell’elettronica, nella microelettronica e nelle tecnologie avanzate. Dobbiamo creare le condizioni affinché queste capacità entrino stabilmente nei mercati europei. Per questa ragione, proporrò alla giunta regionale di inserire l’aerospazio e le applicazioni satellitari tra gli ambiti della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3)”.

Alla manifestazione a Palazzo dei Normanni era presente, in rappresentanza dell’assessorato, anche il dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive, Dario Cartabellotta.

Il bando Step e le applicazioni concrete sulla Terra

La “space economy”, come sottolineato durante i lavori, non riguarda solo le orbite spaziali ma ha ricadute cruciali sulla vita di tutti i giorni. Le tecnologie satellitari sono infatti fondamentali per le telecomunicazioni, il monitoraggio ambientale contro i rischi del territorio, la sicurezza e la gestione delle infrastrutture terrestri.

Per supportare le aziende siciliane in questa transizione ad alto tasso tecnologico, l’assessorato ha confermato l’importanza del bando Step, uno degli strumenti finanziari strategici messi in campo dalla Regione per sostenere gli investimenti privati nelle tecnologie del futuro e favorire il consolidamento della filiera produttiva siciliana.