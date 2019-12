All’inizio della seduta di oggi il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha comunicato le decisioni della conferenza dei capigruppo in merito al programma dei lavori parlamentari. Sabato mattina si terrà una seduta d’aula per incardinare i disegni di legge di assestamento di bilancio e rendiconto, dando tempo fino alle 14 di domenica per la presentazione degli emendamenti.

La seduta di sabato si è resa necessaria per effetto delle note vicende della sentenza di parifica emessa dalla Corte dei Conti lo scorso 13 dicembre. Il disallineamento di bilancio da coprire nel 2019, infatti, è stato messo nero su bianco e solo ieri sera la giunta ha varato il documento con i tagli che riportano la situazione se non in pareggio (per il rendiconto 2018) quantomeno la avvicinano rinviando ulteriori tagli alla fase di previsione 2020.

Ma il documento trasmesso questa mattina all’Ars deve fare il suo percorso in commissione e dunque non può arrivare prima di sabato. Rinviare alla prossima settimana sarebbe stato rischio visti i tempi per l’analisi d’aula e per la pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Lunedì l’aula è comunque convocata alle 11, si inizierà con l’elezione del vicepresidente dell’Ars (che prenderà il posto di Giancarlo Cancelleri, dimessosi dopo la nomina a viceministro nel governo nazionale), quindi si procederà con l’esame dell’assestamento e del rendiconto sperando di farlo velocemente non solo per senso di responsabilità ma anche per evitare di paralizzarsi fra gli scranni di sala d’Ercole sotto Natale visto che martedì è la vigilia

All’ordine del giorno di lunedì sarà inserito anche il ddl di esercizio provvisorio che però, probabilmente, dovrà approvarsi fra Natale e Capodanno. Nel corso della seduta di oggi l’Ars ha approvato il disegno di legge-voto in materia di “incompatibilità ed inconferibilità di incarichi nella pubblica amministrazione”. Miccichè ha anche comunicato che il prossimo 6 gennaio si terrà la commemorazione di Piersanti Mattarella, in occasione del 40simo anniversario dell’uccisione del presidente della Regione.