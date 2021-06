Su Bus, navi, aliscafi, treni

Sale il limite dei passeggeri consentito nei mezzi pubblici del trasporto locale

Interessati autobus, pullman, treni, navi per le isole minori, aliscafi

L’assessore Falcone “Archiviamo delle limitazioni ma non verranno meno le misure di contrasto alla pandemia”

Sicilia in zona bianca, vanno via diverse restrizioni dovute al contrasto al covid19 – prima fra tutte il coprifuoco – e sale all’80 per cento il limite della capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale nella regione. In sostanza, 8 posti su 10 saranno disponibili su autobus, pullman, treni, navi per le isole minori ed aliscafi.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone commenta: “Con l’atteso passaggio della Sicilia in zona bianca, diventa finalmente possibile innalzare il riempimento massimo dei mezzi di trasporto pubblico locale all’80 per cento della capienza disponibile”.

“Archiviamo limitazioni”

L’assessore regionale continua: “Archiviamo così delle limitazioni che, soprattutto nelle ultime settimane, avevano pregiudicato il buon andamento dei servizi via gomma, via treno e soprattutto via mare, sugli aliscafi e le navi per le isole minori. Il governo Musumeci aveva fatto appello a più riprese al ministero della Salute affinché, preso atto del calo dei casi di Covid-19, venissero rapidamente recuperate appieno le potenzialità di carico della mobilità pubblica della nostra Regione”.

“Non verranno meno le misure di contrasto alla pandemia”

“Oggi vengono meno le restrizioni – conclude Falcone – e per questo abbiamo già sollecitato le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, scrivendo anche ad associazioni di categoria, Comuni, ex province e prefetture, ad adottare quanto necessario per innalzare i coefficienti di riempimento dei mezzi. Non verranno meno le misure di contrasto alla pandemia, ma mettiamo in campo un ulteriore elemento di sostegno alla ripresa delle attività economiche, commerciali e turistiche, e degli spostamenti delle persone sul territorio”.

Nuova frenata del contagio

La Sicilia resta in testa nella classifica italiana di nuovo contagio giornaliero ma la frenata della pandemia nell’isola si fa ugualmente sempre più consistente e supportano il passaggio in zona bianca appena avvenuto

Lo sottolineano i dati dell’ultima settimana in zona gialla, quella conclusasi ieri, che mostrano come siano sensibilmente diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono diminuite, anche se di una sola unità, anche le persone decedute.

I nuovi positivi nella settimana

I nuovi positivi in Sicilia sono 1247, il 31,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione dell’8%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 5560, 1162 in meno rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 5295, 1070 in meno rispetto alla settimana precedente.