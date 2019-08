Grande evento e grandi squadre. È questo quello che sta organizzando la Sicily By Car Palermo Basket per il 21 e 22 settembre al PalaMangano. La società palermitana aveva trovato l’accordo con i campioni d’Italia del Famila Wuber Schio e i vincitori della Coppa Italia 2019 e seconda classificata della Serie A1 Passalacqua Ragusa, ma era alla ricerca di una quarta squadra.

L’accordo è stato trovato con il Galtasaray che è una delle più prestigiose squadre europee. L’evento sarà importante per permettere al roster palermitano di arrivare rodato all’esordio del weekend tra il 5 e 6 ottobre, quando avrà inizio il campionato

Il presidente della squadra Sicily By Car Palermo Basket prof. Adolfo Allegra ha commentato così la partecipazione del club turco: “Ospiteremo una squadra turca di altissimo profilo, dotata di una struttura societaria importante (che conta anche la ben nota formazione di calcio), una compagine che ha partecipato e vinto l’Eurolega. Invitiamo tutti a venire a vedere questo torneo perché sarà un grande spettacolo di sport, una prima volta non solo per Palermo ma anche per la pallacanestro italiana a livello di prestagione”.