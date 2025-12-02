UniCredit supporterà le aziende nella realizzazione degli investimenti

UniCredit e il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub hanno siglato, nella giornata del primo dicembre, un accordo finalizzato a rafforzare le potenzialità di sviluppo della società consortile e dei suoi consorziati e partner. In dettaglio UniCredit renderà disponibili prodotti specifici al fine di supportare le aziende nella realizzazione degli investimenti e nel percorso di crescita anche mediante interventi creditizi.

Il Consorzio M.H.I.H.

Il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) è una società consortile a responsabilità limitata che ha per attività principale l’acquisizione e prestazione, sia in favore dei propri consorziati che di terzi, di servizi ed attività in ambito sanitario e biomedicale. Tra queste la formazione professionale, universitaria e post-universitaria, anche in ambito sanitario, lo sviluppo di programmi di ricerca industriale e sviluppo in ambito sanitario e biomedicale, con particolare riguardo alle tecnologie per la salute, alla robotica, all’intelligenza artificiale. Inoltre la consulenza e l’assistenza per la ricerca e l’accesso a finanziamenti e contributi regionali, nazionali ed europei sia in forma autonoma che associata, in qualità di soggetto capofila, partner o subcontractor, attraverso la presentazione di proposte progettuali o domande, nonché per il coordinamento, la gestione e la rendicontazione delle stesse in caso di ammissione a finanziamento.

Le dichiarazioni delle parti

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit: “L’accordo con il Consorzio è finalizzato a rendere più agevole l’accesso al credito delle imprese ed è in linea con l’obiettivo di supportare la transizione digitale del settore sanitario e biomedicale in Sicilia a conferma del nostro ruolo di banca di riferimento del territorio”.

Marco Ferlazzo, Presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub, ha dichiarato: “L’accordo con UniCredit rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del Consorzio M.H.I.H. e nella costruzione di un ecosistema dell’innovazione in ambito sanitario e biomedicale che nasce nel Mezzogiorno ma si sta espandendo in tutta Italia. La collaborazione con un partner bancario di primo livello è un riconoscimento importante del valore del nostro modello”.

Flavio Corpina, Amministratore Delegato del Consorzio, ha aggiunto: “Per noi questo accordo non è solo un sostegno finanziario, ma un riconoscimento del valore di una visione condivisa: con UniCredit vogliamo dare più forza alle imprese e ai ricercatori che ogni giorno trasformano idee in soluzioni concrete per migliorare la vita delle persone”.