La sentenza del tribunale di Termini Imerese

“La giustizia ha riconosciuto la non colpevolezza di Vincenzo Liarda, assolto perchè il fatto non sussiste dal Tribunale di Termini Imerese”. A dichiararlo è il segretario generale Cgil Palermo, Mario Ridulfo a proposito dell’assoluzione del sindacalista di Polizzi Generosa Vincenzo Liarda, che era stato rinviato a giudizio l’11 maggio del 2017.

“Esprimiamo soddisfazione per l’esito del procedimento, che stabilisce l’innocenza dell’imputato. Tre anni fa apprezzammo la sensibilità di Liarda di autosospendersi dal sindacato. Oggi, la decisione dei giudici conferma la validità del lavoro svolto da Liarda in questi anni per lo sviluppo delle alte Madonie, con le tante battaglie fatte nella zona dalla Cgil per l’affermazione della legalità e per la restituzione del feudo Verbumcaudo alla collettività, condotte con il coinvolgimento dei sindaci dei comuni e dei cittadini del comprensorio madonita. L’esito del procedimento conferma la nostra fiducia sia nella magistratura che in Liarda”.

Vincenzo Liarda, sindacalista della Cgil di Polizzi Generosa (Palermo) e protagonista di tante iniziative antimafia nelle Madonie, ha ricevuto in tutto una ventina di lettere minatorie, ma per la Procura di Termini Imerese aveva ipotizzato che una di queste fosse scritta da lui.

Così Liarda è passato dal ruolo di eroe antimafia a quello di imputato, perché è stato citato a giudizio per simulazione di reato.

Il sindacalista negli anni è stato il promotore di diverse mobilitazioni per l’utilizzo sociale del feudo Verbumcaudo, confiscato al boss Michele Greco, detto “Il Papa”, nel 1987 dopo un’inchiesta di Giovanni Falcone. La vicenda si è risolta positivamente con l’assegnazione del bene assegnato al Consorzio madonita Legalità e sviluppo. Liarda ha denunciato intimidazioni: una ventina di lettere con esplicite minacce, un’auto bruciata, alcuni alberi tagliati in un terreno di sua proprietà.

“Apprendiamo con soddisfazione l’esito della sentenza dei giudici del Tribunale di Termini Imerese che hanno riconosciuto la completa innocenza di Vincenzo Liarda – dichiara il segretario generale Flai Cgil Palermo Dario Fazzese – L’auspicio è che Liarda riprenda e continui con coraggio il lavoro svolto assieme alla Flai e alla Cgil nelle alte Madonie in particolare, e in tutta la provincia di Palermo, per l’affermaizone della legalità nel settore agroindustriale”.