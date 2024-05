Il sindaco del comune di Leni dell’isola di Salina, Sergio Russo, a sostegno della candidatura alle Europee del deputato della regione Siciliana nonché assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo.

Tamajo, “Orgoglioso di nuova collaborazione politica con Sergio”

“Sono orgoglioso che da oggi inizia una nuova collaborazione politica con Sergio. Siamo orgogliosi di sostenere la lista del nostro giovane candidato sindaco. Con la sua energia, visione innovativa e dedizione, rappresenta il cambiamento di cui la nostra comunità ha bisogno. Il suo impegno per lo sviluppo sostenibile, la trasparenza amministrativa e il benessere di tutti i cittadini lo rende la scelta ideale per guidare il nostro comune verso un futuro migliore”. Afferma l’assessore Tamajo.

Le parole di Sergio Russo

“Questa collaborazione con l’assessore Tamajo nasce dall’apporto che l’assessore con il suo impegno e competenze può dare alla comunità lenese ed isolana. Il supporto dell’assessore è un chiaro segno di interesse allo sviluppo imprenditoriale dei giovani e delle piccole realtà dei comuni delle isole minori, come Leni. L’impegno dell’onorevole pre e post elezioni è mosso dalla condivisione delle idee e dei progetti che il nostro gruppo ha deciso di portare avanti. Crediamo fermamente che il commercio e l’imprenditoria in generale siano il motore di sviluppo di un paese, grande o piccolo che sia, ed è soprattutto attorno a questo che abbiamo improntato il nostro programma, condiviso e appoggiato da una persona di grande spessore come L’assessore Edy Tamajo”. Afferma il sindaco di Leni.

Sinopoli passa al gruppo politico di Edy Tamajo

Alcuni giorni fa, il consigliere della quarta circoscrizione di Palermo, Vittorio Sinopoli, ha annunciato oggi la sua decisione di aderire al gruppo di Forza Italia, lasciando il partito Fratelli di Italia. Sinopoli, dopo aver valutato attentamente le dinamiche politiche attuali e le prospettive future, ha ritenuto che Forza Italia offra il contesto più idoneo, per realizzare al meglio il suo impegno politico a favore dei cittadini della quarta circoscrizione e dell’intera città.