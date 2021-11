l'impegno di sport21 sicilia e aipd di termini imerese

Agricoltura sostenibile e ragazzi con sindrome di Down

Nasce il progetto “Sosteniamoci insieme”

Coinvolti 6 ragazzi della SporT21 Sicilia e 5 ragazzi della Aipd di Termini Imerese

Dopo le lezioni in aula, i ragazzi seguiranno un percorso formativo presso birrifici ed aziende agricole siciliane

Tutto inizia nel mese luglio/agosto del 2020, con la partecipazione e presentazione di un progetto mirato in risposta ad un avviso pubblico emanato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia ed alle Politiche sociali rivolto alle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale, per le attività di interesse generale di cui all’Art.5 del codice del terzo settore, accordo di programma 2018, di rilevanza regionale volto a promuovere l’agricoltura sostenibile.

Un progetto sociale per una agricoltura sostenibile

Una iniziativa che si articola con la collaborazione di nove partners che hanno partecipato con il cuore alla progettazione ed alla tanto attesa giornata inaugurale che ha preso il via il 22 ottobre 2021 in una serena atmosfera di partecipazione ed inclusione sociale. Un progetto sociale per una agricoltura ecosostenibile, una nuova esperienza per tutti i ragazzi.

Il progetto “Sosteniamoci insieme”

“Sosteniamoci Insieme” è un progetto che finanziato dall’ Assessorato alla Famiglia ed alle Politiche sociali vuole essere una nuova “Best practice” per l’inclusione sociale per ragazzi con disabilità intellettiva relazionale con sindrome di Down, soci di SporT21 Sicilia e della AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Termini Imerese, con la ASD SporT21 Sicilia ente Capofila.

Il progetto nasce per sviluppare in soggetti con disabilità un approccio consapevole della coltivazione dei prodotti in agricoltura e le principali tecniche di produzione e trasformazione con un approccio rivolto alla produzione ecosostenibile dei grani antichi siciliani e degli ortaggi.

Coinvolti 11 ragazzi

Coinvolti 6 ragazzi della SporT21 Sicilia e 5 ragazzi della AIPD di Termini Imerese che si prepareranno a conoscere prodotti vegetali come ortaggi, e prodotti cerealicoli regionali e tipici siciliani e scoprire i segreti delle migliori birre siciliane magari riproponendo a conclusione del corso un percorso di inserimento lavorativo producendo una birra solidale realizzata proprio dai ragazzi.

I partner del progetto

A partecipare al progetto grandi partner siciliani come il Birrificio Bruno Ribadi, il Birrificio Agrifarm, che producono la birra in Sicilia e rendere veramente possibile l’inclusione sociale ed il rafforzamento dei legami sociali tra i ragazzi speciali. Previste visite guidate sui campi dell’ Azienda agricola ARS, collaboratore all’interno del progetto e dell’ Agriturismo Tenuta Stoccatello.

La formazione teorica a Palermo e Termini Imerese

Due le sedi dove si svolge la formazione teorica di avviamento al progetto scelte dai Presidenti delle organizzazioni di volontariato: Palermo e Termini Imerese allo scopo di facilitare il percorso formativo, che ieri proprio nella giornata inaugurale di apertura ha visto a Palermo la presenza eccezionale di Vito Biundo responsabile della azienda Bruno Ribadi produttrice di prodotti siciliani e birre artigianali siciliane e a Termini Imerese Giuseppe Cusimano perito agrario. Una lezione che ha coinvolto tutti i ragazzi che hanno così iniziato a prendere confidenza con i cereali siciliani e conosciuto le tecniche di trasformazione per la produzione della birra.

Percorso formativo presso i birrifici e le aziende agricole siciliane

Sarà compito dei Presidenti delle due associazioni di volontariato Giampiero Gliubizzi della ASD SporT21 Sicilia e Ignazio Cusimano della AIPD di Termini Imerese mantenere alta l’attenzione dei ragazzi sul progetto in itinere. Ruolo di grande importanza quello della progettista Martina Biundo di Formalab srl partner del progetto che, come professionista, si è innamorata non solo dell’idea progettuale ma anche dei simpatici ragazzi, amore ricambiato, il cui ruolo è stato determinante per la presentazione del progetto e per la programmazione e realizzazione delle iniziative necessarie allo stesso.

Tutor del progetto Agostino Moscato, Agostina Giuffrè e Flavio Fulco per la AIPD di Termini Imerese e Federica Orlando e Martina Garrisi per SporT21 Sicilia. Terminata questa fase iniziale i ragazzi affronteranno un percorso formativo pratico presso i birrifici e le aziende agricole siciliane partner del progetto.