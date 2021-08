Le proposte del consigliere Randazzo (M5S)

Nino Randazzo (M5S) auspica il superamento dell’emergenza rifiuti a Palermo e scrive le sue proposte alla RAP.

Piano spazzamento sia pubblico per valutare loro operato

Creare sistema di pesatura premiale per chi differenzia

“Auspico che Palermo riuscirà a superare l’emergenza rifiuti e questa è anche occasione per esprimere apprezzamento al presidente della Rap, Caruso, per gli sforzi messi in campo per ridare dignità alla nostra città. Tuttavia, non posso non sollevare nuovamente le molteplici carenze strutturali, organizzative e gestionali della Rap che evidenzierò con una nota ufficiale allo stesso presidente Caruso, dove sostanzialmente si sollecita il rispetto degli accordi contrattuali con il Comune di Palermo.”. Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

Piano spazzamento sia pubblico

“Nello specifico, chiederò una reale programmazione gestionale che migliori la raccolta della differenziata ed una maggiore trasparenza sui servizi proposti ed effettuati, come ad esempio il “piano spazzamento” da pubblicare sul sito della Rap, per consentire ai cittadini palermitani di valutare l’operato della partecipata”, dice Randazzo.

Creare sistema premiale per chi differenzia

“Ed inoltre – prosegue – sempre come previsto dal contratto, l’effettiva applicazione degli sconti per tutti coloro che conferiscono nelle isole ecologiche e quelli previsti nel regolamento della Tari, oltre ad un sistema di pesatura che possa premiare i cittadini virtuosi che differenziano”.

Le altre richieste

“Nella nota chiederò, superata l’attuale emergenza, l’avvio dello spazzamento meccanizzato che sembra ancora non attivo sul territorio dell’VIII Circoscrizione e ad una migliore organizzazione di raccolta all’interno dei mercati rionali e generali e con esso l’avvio della raccolta porta a porta nella II Circoscrizione e in tutto il centro storico cittadino, passando anche dalla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta”.

Ancora roghi di rifiuti

Intanto oggi il consigliere della Lega Igor Gelarda ha segnalato – insieme ad Elisabetta Luparello, responsabile Provinciale Lega giovani – un nuovo rogo di rifiuti nella notte a Palermo. “Paura questa notte in zona Oreto a Palermo. L’incendio di alcuni rifiuti ingombranti, fermi lì da parecchie settimane, ha danneggiato 4 automobili e un appartamento, costringendo una famiglia a scappare dalla propria abitazione. Da oltre un mese avevamo segnalato la presenza di questi rifiuti alla Rap, senza successo. Adesso che il danno è stato fatto vogliamo sapere: chi pagherà?”.

(Foto di repertorio)