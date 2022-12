La manifestazione dopo l'ultima vittima

Si è svolto questo pomeriggio a piazza Brunaccini, a Ballarò, a Palermo un sit-in del “Comitato Liberi Tutti” per non dimenticare Serena, l’ultima giovane vittima del crack. Prosegue la strage silenziosa di giovani uomini e donne, le cui fragilità causano un disagio esistenziale che porta alla loro morte a causa del loro rifugiarsi nel crack e nelle sostanze stupefacenti.

Il “Comitato Liberi Tutti” si è riunito, “come promesso durante il corteo del 4 dicembre, – dicono gli organizzatori – ogni volta che anche solo uno di loro avranno perso la vita, dicendo No all’insensibilità nei confronti di chi, come un fantasma, vive e muore accanto a noi, prigioniero dell’indifferenza della città che non vuole vedere. L’ultima vittima in ordine di tempo è Serena, giovane donna palermitana, la cui vita si è fermata in uno dei dormitori palermitani”.

La manifestazione si è svolta in piazza Brunaccini, dietro la Biblioteca Comunale di Casa Professa, uno dei luoghi di spaccio del crack, per rompere il silenzio e far riflettere sul tema del consumo e dello spaccio di droga.

Il mese scorso multe e sequestri nelle piazze del crack a Ballarò

A fine novembre gli agenti di polizia sono intervenuti a Palermo nelle piazze Lucrezia Brunaccini e Santi Quaranta Martiri al Casalotto luoghi di spaccio del crack nel quartiere Ballarò. Sono stati impegnati diversi poliziotti e il personale dell’Asp.

L’operazione

E’ stata sequestrata un esercizio commerciale e il gestore multato con 3 mila euro. L’attività non aveva la Scia sanitaria e comunale. Nel corso di un altro controllo, sempre nella stessa zona, personale dell’Asp ha contestato in una panineria, il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia igienico- sanitarie elevando una sanzione amministrativa per 2 mila euro.

Le volanti del commissariato Oreto–Stazione in piazza Napoleone Colajanni hanno sequestrato numerosi smartphone, di alcuni pc portatili, orologi, powerbank e cavetti di vario genere, esposti in vendita nelle bancarelle del mercato dell’usato. Accertamenti sono in corso per stabilirne la provenienza. Sono state identificate 77 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllate 30 vetture, elevate 4 sanzioni al codice della strada e 1 veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Gli arresti per spaccio a Ballarò

Gli agenti della Squadra Mobile nelle scorse settimane hanno arrestato nel mercato storico di Ballarò diversi spacciatori. In tre distinte circostanze, si è infatti giunti all’arresto di quattro pregiudicati palermitani ed alla denuncia di un complice: tutti sono tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli arresti sono stati effettuati dai poliziotti della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile nel corso di specifici servizi antidroga nel popoloso quartiere. Nel corso del primo episodio, i “Falchi” hanno notato, transitando per piazza dei Tedeschi, un 34enne, entrare in un immobile.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento, lo hanno raggiunto e fermato per un controllo, in seguito al quale è emerso il possesso di un involucro contenente 6 dosi di hashish.

E’ stata quindi effettuata una perquisizione all’abitazione del pusher, che ha consentito di rinvenire, all’interno di una scarpa custodita in camera da letto, tre panetti della medesima sostanza, per un peso complessivo di circa 150 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e a denaro contante per 173 euro.

La droga, il denaro (ritenuto provento dell’attività di spaccio) e tutto il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati, mentre il 34enne è stato tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.