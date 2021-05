Lo comunicano i sindacati

L’assessore alla Funzione Pubblica, Marco Zambuto, al fine di scongiurare il sit-in di protesta ha convocato ufficialmente, domattina alle 11, i sindacati dei dipendenti regionali Cobas-Codir, Sadirs, Ugl-Fna.

“I sindacati – si legge nella nota – considerata l’esasperazione dilagante per i ritardi sul pagamento del Ford 2019, per i ritardi sulla riforma dell’ordinamento professionale, con un processo di riclassificazione e riqualificazione del personale regionale, per le problematiche più volte denunciate sulle procedure P.E.O., chiederà all’Assessore Zambuto un cambio di marcia, per una reale riforma dell’Amministrazione regionale”.