L'intervento del sindaco su Facebook

“Stiamo seguendo insieme con i sindaci delle città metropolitana di tutta italia, con la giunta comunale e con il presidente della regione l’evolversi di una situazione grave e che abbiamo tutti il dovere che diventi una catastrofe.”

Così il sindaco Leoluca Orlando in un intervento trasmesso sulla sua pagina Facebook. “Voglio comunicare – continua – che stiamo adottando i provvedimenti necessari per la salute di tutti noi.”

Provvedimenti che si adegueranno al nuovo decreto del Premier Conte che dispone la chiusura delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sospese anche le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) (QUI l’elenco dettagliato delle attività che resteranno aperte)

“Senza se e senza ma – conclude il sindaco – voglio chiedervi ancora una volta di stare a casa, di evitare luoghi affollati. Perché stare a casa, salvo che non vi siano necessità di lavoro o di salute, è un atto di amore per sé e per i nostri cari. Abbiate cura della salute dei vostri cari. E’ certamente un divieto di legge quello di girare per la città e di frequentare locali affollati. Ma prima ancora che un divieto di legge è un divieto morale, una conferma d’amore.”

Ieri la giunta ha dato disposizione agli uffici di predisporre l’ordinanza per la sospensione della ZTL fino al 3 aprile o comunque fino alla durata delle misure restrittive della mobilità previste dal governo nazionale per contrastare la diffusione del COVID-19.