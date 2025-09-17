Oggi, 17 settembre, alle ore 21, Zō Centro culture contemporanee di Catania, sul palco all’aperto di SpiazZō, ospita il concerto di anteprima della nuova stagione di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. In questa anteprima la rassegna presenta il live di Six Organs of Admittance, il progetto del chitarrista losangelino Ben Chasny che presenta il concerto “An afternoon of well thought out music and song”.

Ben Chasny, anima di Six Organs of Admittance

Il visionario chitarrista di base a Los Angeles – icona dello psych-folk americano – conduce il pubblico in un viaggio sonoro unico: psichedelia rurale, melodie estatiche e paesaggi sperimentali si intrecciano in una performance che vive tra memoria e visioni future; l’ultimo album “Time is a glass” ne conferma l’assoluta unicità nel panorama indie mondiale. Un live meditativo e immersivo, dove trame acustiche e distorsioni stratificate si fondono in composizioni intuitive, piegando e dissolvendo il tempo attraverso il suono. Chitarrista, cantante ed eroe underground, Chasny ha esplorato diversi percorsi durante la sua carriera pluridecennale, dal mistico avant-folk al rovente noise rock. Il suo lavoro più prolifico è stato il suo progetto folk sperimentale, che ha pubblicato dozzine di dischi dalla fine degli anni ’90. Fa parte anche dei Comets of Fire, un’influente band psichedelica divisa tra space rock, garage punk e jam in forma libera.





La serata sarà aperta dalla performance di Vittorio Auteri, sound artist e musicista catanese la cui ricerca si incentra nell’evidenziare e trattenere la soglia liminale che divide il mondo onirico dallo stato di veglia. Nel 2020 è tra i partecipanti di Biennale College Musica al CiMM di Venezia. Dal 2022 la sua attività principale ruota attorno al collettivo multidisciplinare Desperate Housewaifus nella creazione di installazioni e performance che uniscono teatro contemporaneo e musica sperimentale, e con il quale si è esibito in diversi spazi e festival indipendenti in Italia.

Biglietti: € 12, prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/q2r3v9-six-organs-of-admittance-live-17th-sep-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Biglietto ridotto € 8 per prenotati Ristoro Zō (è possibile cenare durante lo spettacolo, prenotando al 3925448183). Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.

Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania

