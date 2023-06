Indagini della squadra mobile di Trapani

Era stato portato in coma in ospedale. il piccolo di due anni stava male per avere ingerito della droga.

I medici dell’ospedale Sant’Antonio Abate lo hanno stabilizzato, ma le sue condizioni sono rimaste serie per tutto il giorno. Così si è deciso per il trasferimento all’ospedale dei Bambini di Palermo. Qui i medici hanno soccorso e curato diversi casi di piccoli arrivati in overdose da droga.

Dopo le prime cure le condizioni sono in miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Trapani coordinati dalla procura dei minorenni di Palermo diretta da Claudia Caramanna.

Sono stati sentiti i genitori ed eseguite perquisizioni in casa.