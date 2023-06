Soccorso un uomo per un infarto sulla Napoli-Palermo, traghetto arrivato con 5 ore di ritardo

La palermitana Costanza Verona agli Europei, è tra le convocate azzurre

La playmaker-guardia siciliana ha realizzato in campionato una media di 8,6 punti, 3,7 assist e 3,2 rimbalzi di media. In Eurolega i numeri non sono stati troppo distanti per la giovane playmaker-guardia palermitano con 7,2 punti, 3,5 assist e 3,3 rimbalzi. Esordio con la Repubblica Ceca per giov..