Pagati i debiti, la Panormus potrà completare la stagione

Salvata la stagione sportiva della società palermitana del campionato di basket per disabili. Nella gara di solidarietà partita da qualche tempo si è aggiunto anche l’ordine dei medici di Palermo e la federazione nazionale degli ordini dei medici. Con questo ulteriore aiuto economico la squadra potrà concludere la sua annata. A causa della crisi economica la società della Panormus che milita nel campionato disabili aveva rischiato già la scorsa settimana di dover dare forfait. La rete di aiuti che si è attivata è riuscita ad evitare il tracollo.

Gli impegni

“Gli atleti dell’Asd disputeranno l’intero campionato per la serie B di basket in carrozzina. Salderemo insieme alla Faip Palermo, la federazione delle associazioni italiane para-tetraplegici, le rate”. Parola di Toti Amato, presidente dell’Ordine dei medici di Palermo e consigliere della federazione nazionale. Con questo ulteriori aiuto economico si potrà concludere la stagione. L’intervento dell’ordine arriva dopo le ulteriori difficoltà economiche palesate dalla squadra. Difficoltà che si sono aggiunte al debito dei 1.600 euro dell’Asd con il Comune di Palermo. Debito che fu saldato la scorsa settimana dal Rotary club Palermo Teatro del Sole. Contributo che permise di disputare il match con i ragazzi del Cus di Catania al Palamangano di Palermo.

“Triste vicenda, forse inciampo del Comune”

“Lo sport è vita” ha ricordato Antionio Iacono, responsabile scientifico del progetto per le mielolesioni affidato alla Faip nell’ambito del Psn. Grazie proprio a questo progetto sarà erogato il contributo per la copertura degli allenamenti e le partite del 2023 . “Non si tratta solo di salute – ha proseguito Iacono -. Grazie allo sport le persone con disabilità escono da una serie di restrizioni imposte dalla loro condizione fisica. Oltre a migliorare la loro resilienza alla fatica e al dolore. Ci auguriamo che questa triste vicenda sia accaduta per un inciampo burocratico del Comune momentaneo e che in futuro si trovi una soluzione definitiva”.

