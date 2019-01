La Società Admeridiem

Il cliente non paga e la società è costretta a scusarsi con i propri lavoratori in attesa dello stipendio: “pagheremo”.

Il mea culpa è della società Admeridiem srl, che ha organizzato a Palermo lo street food festival del 2017 e lo Sherbeth festival del 2018.

“Provvederemo, nel più breve tempo possibile, a corrispondere i pagamenti – dice l’amministratore della società, Piergiorgio Martorana – I problemi di liquidità sono dovuti al disimpegno da parte di un nostro cliente che ha fatto ricorso al concordato preventivo per fallimento, oltre a quelli di altri nostri clienti morosi, e per questo chiediamo scusa agli interessati che saranno pagati nel più breve tempo possibile”.