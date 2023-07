Il duo del Circolo Velico Sferracavallo protagonista in Germania

Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si confermano protagoniste nella scena 49er Fx. A Travemünder Woche in Germania, le due palermitane, già campionesse italiane Classi Olimpiche Edison Next dello scorso novembre, hanno conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali giovanili. A precederle in classifica, l’equipaggio francese formato da Manon Peyre e Clara-Sofia Stamminger de Moura.

Nel mirino, adesso, il campionato del Mondo assoluto che si svolgerà dall’11 al 18 agosto a L’Aia nei Paesi Bassi. Li proveranno a sfruttare il ruolo di outsider e, lontane dalla pressione, punteranno a piazzare un risultato di rilievo.

Sin dal primo giorno di regate – che ha portato alla luce alcune belle prestazioni da parte dei migliori velisti emergenti – l’equipaggio 49er FX del Circolo Velico Sferracavallo si è contraddistinto per determinazione e forza. I venti offshore, instabili e insidiosi, hanno costretto tutti i regatanti ad affrontare delle sfide.

“Risultato che ci gratifica”

Tanta felicità e soddisfazione nel commento a caldo delle neo vice campionesse mondiali: “Raccogliamo con grande soddisfazione questo risultato – dicono Sofia e Giulia – che ci gratifica e ci ripaga di tutti i sacrifici fatti durante l’inverno. Il nostro successo è il successo di tanti e per questo ci sembra doveroso ringraziare il nostro coach Lollo Bianchini, il Circolo Velico Sferracavallo, la Federazione Italiana Vela soprattutto nella persona dell’allenatore della nazionale Gianfranco Sibello. Questa è solo una tappa di avvicinamento al mondiale assoluto che si svolgerà i primi di agosto in Olanda dove, anche se partiamo da outsider, speriamo di ben figurare”.

“Momento difficile rallegrato da questo risultato”

«In un momento doloroso per la nostra borgata dovuto alla malvagità di alcuni individui – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – siamo contenti di potere accogliere e condividere la gioia per un risultato come questo. Sono orgoglioso nella mia duplice veste di presidente del Circolo e di padre, un risultato che arriva dopo mesi di duro lavoro delle ragazze, di continui allenamenti a terra e in acqua. Sono, altresì contento, che si possa parlare di Sferracavallo – soprattutto in questi giorni – come di un luogo meraviglioso, scenario perfetto per gli sport in acqua ma anche per trascorrere le proprie vacanze. Non smetteremo mai di promuovere il nostro territorio e lo sport della vela. Siamo sempre più fieri che i nostri atleti, impegnati in competizioni sia nazionali che internazionali, continuino a portare alto il nome della Sicilia e di Palermo”.