per aiutare i più bisognosi

A Palermo sono stati distribuiti circa 500 chili di generi alimentari a 4500 persone grazie all’iniziativa “La Spesa con il Cuore – Lo Sport Fa Bene”. Dopo solo una settimana dall’avvio del progetto sono già stati distribuiti circa 500 kg di generi alimentari, oltre a carne, uova, patate, frutta, latte e uova di pasqua per i più piccoli.

L’iniziativa, nata per aiutare i più bisognosi e alla quale ognuno è invitato a partecipare, è stata realizzata dalle associazioni di volontariato aderenti all’Anpas, le associazioni sportive cittadine e la Protezione Civile del Comune di Palermo. Il progetto prevede il pagamento di un pacco di pasta, un pacco di biscotti, e ogni altro bene di prima necessità, e lasciandoli in un apposito carrello per la spesa presso i supermercati aderenti e la partecipazione attiva come volontari con l’Anpas Palermo.

La solidarietà, tratto distintivo che lega tutti gli atleti in tutti gli sport e a tutte le latitudini ha preso forma e continua in questi giorni, di concerto con la Protezione Civile del Comune di Palermo, integrando le iniziative dirette degli Enti Pubblici di altre associazioni come Caritas o Croce Rossa.