La polemica

Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore non può che sollevare polemiche, ancora una volta tra maggioranza ed opposizione.

“Musumeci all’ultimo posto della classifica di gradimento dei presidenti di Regione? E dov’è la notizia? Ci meraviglia, semmai, che qualcuno possa meravigliarsi, basta guardare a quello che ha fatto, o meglio a quello che non ha fatto, per rendersi conto che questa sonora e nettissima bocciatura dei siciliani è ampiamente meritata e che gli elettori hanno solo preso atto dei risultati di questo governo del nulla”.

Dicono i deputati del M5S all’Ars. “La stragrande maggioranza dei siciliani – dice il capogruppo, Francesco Cappello – boccia Musumeci e, del resto, come si farebbe a dargli torto? In un anno e mezzo di legislatura non è riuscito a cavare un solo ragno dal buco. Delle riforme che aveva annunciato in campagna elettorale non c’è nemmeno l’ombra, e basta guardarsi intorno per rendersene conto. Penso, ad esempio, ai rifiuti, alla viabilità disastrata, alla sanità allo sbando”.

“L’unica cosa – continua Cappello – per cui questo governo e la maggioranza che lo sostiene sono riusciti a mettersi in evidenza è l’alto numero di indagati, per i quali Musumeci non ha nemmeno proferito parola. A lui chiediamo se è normale che a capo della commissione Bilancio resti, specie nella delicata fase di approvazione del collegato alla Finanziaria, Savona, che è indagato per truffa. E prima che a noi deve dirlo ai siciliani”.

Non tarda la replica di Giusi Savarino presidente della commissione Ambiente ed esponente del movimento Diventerà Bellissima: “Il livore dei grillini contro il Presidente Musumeci è direttamente proporzionale alle sconfitte elettorali da loro subite – prosegue -. Il Movimento 5 stelle perde consenso ogni giorno. E non stiamo parlando di sondaggi che possono essere altalenanti, com’è successo a Musumeci oggi penalizzato da ipsos, qualche giorno fa premiato da demopolis. Parliamo di voti reali. La prova del tracrollo cinquestelle sono le elezioni amministrative: hanno perso ovunque il 50% dei loro voti! Gli Italiani, dopo averli visti governare, li hanno bocciati e l’esito delle urne è un dato inconfutabile. Per cui invitiamo i colleghi grillini a bearsi meno. Come si fa a gioire di un sondaggio? Questa non è una partita di calcio che spacca le tifoserie, qui si sta cercando di far uscire dalla palude la Sicilia. Noi non godiamo se la città di Roma è nelle condizioni disastrose in cui è, noi non godiamo se l’Italia è a crescita zero. Ma inutile appellarsi al senso delle istituzioni del movimento cinque stelle che vede il proprio ruolo politico come strumento per azzoppare il nemico. Lo abbiamo visto troppe volte, loro si nutrono di odio sociale. Che si godano questi ultimi squarci di governo, perche questa romana è l’ultima occasione che hanno di governare, finché Salvini vorrà. È chiaro a tutti che assistiamo ad una programmata eutanasia, una volta eroso pervicacemente il loro consenso, inesorabilmente Salvini gli staccherà la spina”.

