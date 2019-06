Un uomo di 39 anni è stato denunciato per traffico illecito di rifiuti dalla Polizia di Stato a Catania perché sorpreso a trasportare su un’auto circa 300 chili di Eternit. Non aveva inoltre mai conseguito la patente e l’auto non aveva copertura assicurativa e per questo gli sono anche state contestate violazioni al Codice della Strada.

La vettura è stata fermata per un controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo. L’uomo ha detto agli agenti di averlo smontato a fronte di un compenso in denaro da un’abitazione privata su richiesta del proprietario, del quale non ha voluto fornire le generalità.

Gli agenti ritengono che l’uomo volesse scaricare l’Eternit nella zona protetta del Parco dell’Etna. Il veicolo è stato sequestrato ed affidato alla Direzione comunale politiche per l’ambiente in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria per lo smaltimento dell’Eternit.