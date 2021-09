Sequestrati 500 euro, due telefoni cellulari e 4 carte post pay

In 32enne nigeriano è stato sorpreso mentre spacciava sostanze stupefacenti nel centro storico

Gli agenti dei Falchi della Polizia si sono finti turisti e, una volta rilevato il reato, hanno agito

Hanno arrestato il giovane sequestrendo anche 500 euro, telefoni cellulari e carte post pay

Un cittadino nigeriano di 32 anni, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dagli agenti della polizia di stato con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Lo straniero è stato pizzicato nel corso di un’attività di spaccio realizzata, a cielo aperto, in via Verga nel pieno centro di Palermo.

La cessione di stupefacente dello straniero ad un acquirente del posto è stata distintamente notata da una pattuglia di Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile di Palermo.

I poliziotti si sono finti turisti

Gli agenti hanno finto di essere turisti ed in questo modo sono riusciti ad osservare con discrezione i movimenti e gli atteggiamenti sospetti di uno straniero che sembrava stazionare senza un apparente motivo e cogliere gli elementi di un’attività di spaccio.

Subito dopo la cessione di quello che si sarebbe accertato essere un grammo e mezzo di cocaina, gli agenti si sono divisi: alcuni hanno seguito il cliente, lo hanno fermato e verificato l’illecito acquisto, un secondo gruppo è rimasto ad osservare lo straniero ed è entrato in azione subito dopo un segnale di riscontro avuto dai colleghi.

Sequestrati 500 euro, telefoni cellulari

Addosso allo straniero sono stati rinvenuti e sequestrati 500 euro circa, 4 carte post pay e due telefoni cellulari.

Segnalato il cliente

Lo spacciatore è stato arrestato, l’acquirente segnalato in prefettura come assuntore. I servizi, in questo ed altri quartieri cittadini, proseguiranno senza soluzione di continuità.