La decisione in attesa dei controlli e della sanificazione dei locali

Il solo sospetto che potesse esserci un caso di Covid19 ha fatto scattare tutte le misure di prevenzione a tutela dei consumatori. Così una gelateria a Palermo “Il Signor di Carbognano”, di via Notarbartolo , ha annunciato che rimarrà chiusa nei prossimi giorni “a tutela di tutti i nostri clienti e di tutti i nostri collaboratori, abbiamo deciso di rimanere chiusi nei prossimi giorni”.

“Purtroppo un nostro tirocinante (magazziniere) – si legge in un post della gelateria su Facebook – è entrato a contatto con parenti provenienti dalla Spagna positivi al tampone Covid-19, pertanto abbiamo deciso, in accordo con l’Asp, di attuare tutti i protocolli di sicurezza necessari, provvedendo così ad effettuare i tamponi su tutti i nostri lavoratori ed a sanificare i locali rispettando le norme vigenti. E’ stata una decisione difficilissima da prendere (nessun organo o ente ci ha imposto la chiusura) ma siamo convinti che in questo momento la cosa più importante sia mettere al primo posto la salute nostra, vostra e della nostra splendida città”.

“Augurandoci che sia stato soltanto un grande spavento – conclude il post -, attendiamo fiduciosi i risultati per ricominciare più carichi e forti di prima in totale e assoluta sicurezza”.